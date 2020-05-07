Фото ⟩ В живописнейшем городке Эльва продается очаровательная дача

Дача площадью 59,4 м2 находится на участке площадью 1086 м2. Также там расположены дровяной сарай и застекленный парник.

Дача в Эльва. ФОТО: KV.EE

Стены дома отделаны деревом, пол тоже покрыт отличными досками. Домик состоит из прихожей, кухни, ванной, кладовки, гостиной с камином, двух спален и маленького погреба, в которы можно попасть из кухни.

Дача в Эльва. ФОТО: KV.EE

Дача подключена к городскому водоснабжению. Это избавит нового собственника от массы проблем. Дача обнесена забором из сетки-рабицы, в саду растут цветы, кустарники и деревья.В паре сотен метров от дачи находится живописная долина реки Эльва.

Дача в Эльва. ФОТО: KV.EE

Недвижимость очень хорошо расположена логистически. Центр Эльва - в паре километров, до Тарту - 20 километров. В 500 метрах от дачи - остановка автобусов уездных линий.

Дача в Эльва. ФОТО: KV.EE