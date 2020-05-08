Владелец такого не ожидал: жилье сначала сняли, а потом по-тихому продали

«Приехал принять назад наемные дома и увидел, что чего-то не хватает, - рассказывает Калликорм. - Тогда понял, что один кемпинг отсутствует».

Калликорм рассказал, что кемпинг испарился со своего места в ночь на четверг и соседи видели, как его погрузили на грузовик и увезли. В пятницу утром в Facebook появился призыв, чтобы осведомленные люди связались с владельцем. После этого к нему обратился человек, который этот кемпинг купил.

«Снимавший жилье просто продал наше имущества без нашего ведома. Покупатель об этом не знал. Он увидел на Facebook пост и сразу сообщил мне об этом, чтобы в его отношении не возникли подозрения», - рассказал Калликорм.