Пт, 8.05.2020
Если вы хотите посетить торговые центры и насладиться шопингом, то потерпите еще недели три. Аркадий Попов
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  • Владелец такого не ожидал: жилье сначала сняли, а потом по-тихому продали

Владелец такого не ожидал: жилье сначала сняли, а потом по-тихому продали

Утром в пятницу Магнус Калликорм обнаружил такую картину: один из двух кемпингов исчез.

ФОТО: Erakogu

В пятницу утром в редакцию Sakala поступило сообщение, что в волости Вильянди в деревне Риума украли кемпинг. По словам владельца кемпинга Магнуса Калликорма, в течение дня выяснилось, что бывший арендатор решил его продать.

«Приехал принять назад наемные дома и увидел, что чего-то не хватает, - рассказывает Калликорм. - Тогда понял, что один кемпинг отсутствует».

Калликорм рассказал, что кемпинг испарился со своего места в ночь на четверг и соседи видели, как его погрузили на грузовик и увезли. В пятницу утром в Facebook появился призыв, чтобы осведомленные люди связались с владельцем. После этого к нему обратился человек, который этот кемпинг купил.

«Снимавший жилье просто продал наше имущества без нашего ведома. Покупатель об этом не знал. Он увидел на Facebook пост и сразу сообщил мне об этом, чтобы в его отношении не возникли подозрения», - рассказал Калликорм.

«Далее этим делом будет заниматься полиция», - уточнил он.

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