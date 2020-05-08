Интервью ⟩ Паэт: из ошибок в закрытии внутренних границ Европы нужно вынести урок

Как Европейский Союз справился с коронавирусом? Брюссель много критиковали за игнорирование угрозы вируса в конце января и начале февраля. Какую оценку можно было бы дать действиям ЕС?

Если смотреть на начало кризиса, на самом деле в мире практически не было организаций, которые вели себя мудро, когда уже было видно, что вирус распространяется в Китае и Азии. Всерьез этам вопросом в Европе начали заниматься в марте, хотя официальная информация была доступна уже в январе.

Одним из примеров является то, что, если в начале марта авиасообщение в Европе прекратилось, то за два месяца до этого авиасообщение между Китаем и Европой работало почти нормально.

В этом смысле я думаю, что несправедливо и бессмысленно указывать пальцем на то или иное учреждение. Проспали все, у чего были объективные причины.

Что касается Европейского Союза, то следует и далее напоминать, что Европейский Союз состоит из 27 стран и их правительств. Когда европейские страны наконец начали что-то делать в середине марта, все происходило очень спорадическим.

Можно сказать, что Европейский Союз вступил в борьбу с этим кризисом на следующем этапе, когда необходимо было начать собирать все виды пакетов помощи, как финансовой, так и медицинской. Тогда можно сказать, что Евросоюз смог, так сказать, зашевелиться.

Европейский союз подвергся критике за то, что он разрешил закрыть шенгенскую визовую зону, особенно в отношении перевозки грузов. Должен ли Брюссель в этом случаевмешиваться в решения государств-членов?

Вопрос в том, что это вмешательство означало или обеспечило в тот момент. Я бы сказал, что в этом отношении было не так много места для маневра.

Страны, зачастую даже не консультируясь с другими, просто решили, что с определенной даты гражданам других стран Европейского Союза будет отказано во въезде, и этой датой обычно был, например, завтрашний день. Это было не какое-то длинное уведомление.

Страны Европейского Союза могут сами вводить временный пограничный контроль и ограничения, если это необходимо для защиты общественного здоровья. А защита общественного здоровья и была главной причиной.

Тем не менее, были некоторые вмешательства, когда начинался дурдом. Например, Польша, где государство организовало свое закрытие настолько жестко, что коммерческие автомобили стояли в очереди в течение нескольких дней, несмотря на то, что в любом случае необходимо свободное перемещение товаров. В этом случае Европейская комиссия все же вмешивалась.