В Германии выросла активность заражений коронавирусом

Активность заражений коронавирусом в Германии возросла. Так, еще в пятницу так называемое базовое репродуктивное число Ro составляло 0,83. В субботу оно выросло до 1,10. Это означает, что 10 инфицированных сейчас заражают 11 человек.

В Институтt имени Роберта Коха (RKI) предупредили, что пока сложно определить, будет ли продолжен зафиксированный в последнее время нисходящий тренд количества новых инфицированных или вновь начнется прирост количества зараженных SARS-CoV-2.

Германия ослабляет карантин

По данным Института имени Роберта Коха, сейчас в Германии подтверждены 168 551 случаев заражения коронавирусом. 143 300 человека выздоровели, 7 369 умерли. Более 17 880 инфицированных борются с заболеванием.