Пентус-Розиманнус: срок меры поддержки зарплаты следовало бы продлить

«Экономика по-прежнему задыхается, предлагаемые Kredex меры до сего времени не начали работать так, чтобы от них реальную пользу получили бы многие предприятия. Некоторые секторы уверены, что их кризис настигнет только осенью и тогда только потребуется поддержка зарплаты», - пишет Пентус-Розиманнус.

По ее словам, Центральный союз работодателей, Торгово-промышленная палата и Ассоциация крупных предпринимателей, то есть, три крупнейших союза работодателей подчеркнули, что мера поддержки зарплаты на сегодня является самой важной мерой. Как считают союзы, эту схему поддержки следует продолжить, но при этом следить, чтобы ей не злоупотребляли.

«Для того, чтобы предотвратить резкий всплеск безработицы и прекращение работы предприятий, следовало бы продлить период выплаты поддержки зарплаты, а также выделить Кассе страхования от безработицы дополнительные средства. Поскольку предложенная правительством мера поддержки зарплаты закончится через три недели, решение о продлении ее срока надо принимать как можно быстрее», - отметила Пентус-Розиманнус.

По ее словам, министр финансов Мартин Хельме 6 мая в Рийгикогу сообщил, что в нынешней ситуации он не видит необходимости в принятии в этом году второго дополнительного бюджета, что только увеличило непонимание.

Пентус-Розиманнус направила премьер-министру запрос с целью выяснить, каким образом запланировано продолжить выплату поддержки зарплаты, какова потребность Кассы страхования от безработицы в дополнительных финансовых средствах и когда премьер-министр включит эту тему в повестку дня правительства.