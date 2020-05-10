В России трехдневная девочка заразилась коронавирусом

За сутки в области зарегистрирован 91 новый случай заражения. Вирус выявлен у 34 мужчин и 47 женщин в возрасте от 18 до 75 лет, а также у десяти детей: двух девочек 3 дней и 9 месяцев от роду и у мальчиков в возрасте от 8 месяцев до 17 лет. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.