В Эстонии коронавирус забрал жизнь еще одного человека, добавилось двое зараженных

По данным Регистра народонаселения, оба положительных теста были зафиксированы в Харьюмаа (один из них в Таллинне).

По состоянию на утро 11 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 48 пациентов, пять из них находятся на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц выписано 278 человек, закончено 287 случаев болезни.

Выздоровели 1237 человек. Из них случаи болезни 751 человека завершены (60,7%), в случае 486 человек (39,3%) с момента получения положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении.

За прошедшие сутки в Ляэне-Таллиннской центральной больнице умерла 77-летняя женщина с коронавирусом. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 61 человека.

В Эстонии в общей сложности сделано 63 964 теста, из них 1741, т.е. 2,7 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Чрезвычайное положение в связи с ограничением распространения коронавируса, которое было введено 12 марта, действует в Эстонии до 17 мая. В период действия чрезвычайного положения в общественных местах действует правило 2+2: вместе могут передвигаться только два человека, и по отношению к другим нужно сохранять дистанцию не менее двух метров.

С 11 мая в торговых центрах могут открыться залы торговли и обслуживания, а также заведения общепита в случае, если там обеспечено наличие дезинфицирующих средств, а также соблюдается правило 2+2. Правила действуют и для помещений общего пользования торговых центров, а также для всех других помещений, которые находятся в торговых центрах вне залов обслуживания и вне заведений общепита.

Если до сих пор в торговых центрах могли быть открыты только предприятия, предлагающие определенные товары и услуги, например, продуктовые магазины и аптеки, то с этой недели при соблюдении в торговых центра гигиенических требований, могут открыться также и другие магазины и пункты обслуживания, например, зоомагазины, ремонт обуви и часов, а также парикмахерские и салоны красоты.

В заведениях общепита, где до этого осуществлялась только продажа еды навынос, с 11 мая можно также предлагать еду на месте. В заведениях общепита нужно соблюдать правило 2+2 и расположить столы так, чтобы расстояние между ними было 2 метра, и чтобы за столом могли сидеть максимально два человека (за искл. семей). Рекомендуется, чтобы в заведениях общепита было организовано обслуживание только за столом, для того чтобы сократить контакты клиентов с различными работниками обслуживания и посетителями.