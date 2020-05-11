Пн, 11.05.2020
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Пустой средний ряд и пассажиры в масках. В airBaltic рассказали, как изменятся полеты и цены на билеты

airBaltic. Иллюстративное фото.

ФОТО: Anushree Fadnavis/REUTERS

В долгосрочной перспективе цены на полеты могут немного снизиться. Об этом 11 мая заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, пишет Rus.TVNET.

"Мы прогнозируем, что в долгосрочной перспективе цены на билеты могут быть немного меньше, чем до кризиса, потому что у компаний будет меньше расходов на топливо и другие вещи", - прокомментировал Гаусс.

Также он объяснил, что после того, как полеты возобновятся, цены могут немного повыситься, потому что будет меньше полетов. Однако в долгосрочной перспективе стоимость билетов может быть ниже, чем до кризиса, вызванного пандемией. 

При этом исполнительный директор отметил, что с возобновлением полетов компания airBaltic готова оставить средние сиденья пустыми. Однако Гаусс добавил, что, на его взгляд, в этом нет большого смысла, потому что в любом случае передние и задние сиденья находятся близко друг к другу. 

Мартин Гаусс объясняет на примере одного из самолетов авиакомпании - Airbus A220-300. В салоне самолета можно разместить 141 пассажира. В связи с необходимостью оставлять средний ряд сидений пустым airBaltic сможет перевести 89 человек. Из-за этого в первое время билеты могут стоить дороже.

Кроме того, пассажирам необходимо будет обязательно носить защитные маски.

Исполнительный директор airBaltic указал - сначала будут проданы 89 билетов, оставляя средний ряд пустым. И только тогда, если на конкретный рейс спрос будет большим, начнут продавать билеты и на места, которые находятся посередине. 

Галерея: Самолеты airBaltic во время простоя 

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