Ср, 13.05.2020
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  • Странное ДТП на парковке: при развороте BMW перевернулся через крышу

Странное ДТП на парковке: при развороте BMW перевернулся через крышу

Во вторник вечером на парковке, расположенной у городского стадиона возле озера Вильянди, автомобиль перевернулся через крышу. Согласно официальной информации полиции, BMW делал там разворот, передает Sakala.

ДТП произошло в 23:22 на парковке вильяндиского городского стадиона, где 27-летний водитель совершал на своем BMW разворот и в ходе маневра транспортное средство перевернулось через крышу. 

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала, что пассажира — 35-летнего мужчину — доставили в Вильяндскую больницу, откуда позже отпустили на домашнее лечение. Полиция установила, что водитель был трезв и имел права, средства защиты были использованы в соответствии с требованиями. Согласно первоначальным данным, скорость была низкой. Точные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

По словам владелицы расположенного вблизи этой парковки гостевого дома Ааса Хедли Кивилаан, там часто можно наблюдать дрифтеров, особенно при наступлении первых холодов.

«Каждый раз душа уходит в пятки, когда они делают резкие маневры на скользкой дороге, так как тогда ситуация еще более опасная, чем сейчас. В это время клиенты не осмеливаются оставлять свои автомобили вблизи гостевого дома», - отмечает Кивилаан.

Ранее она обращалась с этой проблемой к городской управе и даже ходили слухи, что в центре парковки установят тяжелые цветочные постаменты, чтобы отпугнуть дрифтеров. 

Вице-мэр Вильянди Кальви Мяртин не смог прокомментировать имеющуюся проблему, так как, по его словам, горуправа не получала подобных заявлений. 

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