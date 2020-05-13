Москва, 13 мая. ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

По распоряжению президента России Владимира Путина нерабочие недели в стране закончились, а власти Москвы разрешили открыться промышленным предприятиям и стройкам. Несмотря на сохранение пропускного режима, индекс самоизоляции "Яндекса" показал рекордное число москвичей на улицах за полтора месяца карантина. Что происходит в столице в первые рабочие дни и о чем думают ее жители после долгой изоляции - в репортаже Русской службы Би-би-си.

Метро: "Полтора месяца на улицу не выходила"

В метро в час пик сидячих мест в вагоне хватает всем, даже с учетом наклеек через каждое сиденье: они напоминают о социальной дистанции. И все же в полдевятого утра в вестибюле метро ВДНХ - заметный поток пассажиров. Масками и перчатками экипированы все - без них с 12 мая в общественный транспорт не пускают.

Валерия последние полтора месяца провела дома - за свой счет, хотя и работает на госслужбе (назвать место работы она отказывается). Признается, что на изоляции отоспалась как следует, но радуется, что наконец едет на работу. "Полтора месяца я на улицу не выходила, и когда вышла - жутковато. Смотрели сериал "Ходячие мертвецы"? Вот такое же ощущение было", - смеется она.

Наталью я встречаю у выхода из метро Белорусская. Она тоже едет на работу, но в последний раз: ее должность в аптеке сократили, а сотрудницу попросили уволиться "по собственному желанию", теперь остается подписать документы. До этого ей дважды по настоянию работодателя пришлось брать отпуск за свой счет.

Наталью содержит муж - грузчик на складе, но он не может получить электронный пропуск, чтобы доехать до работы. Начальство помочь не может. "Ни за квартиру заплатить, ничего, а мы еще платим кредит за машину, и ремонт у нас остановился…" - с горечью перечисляет женщина.

А вот Константин за время эпидемии нашел новую работу. Он сам уволился из ресторана, когда понял, что общепит понесет убытки. Теперь он покупает и тестирует различное оборудование - и тягот карантина не ощущает.

Людей на улицах Москвы больше, чем в первой половине апреля, но все-таки сильно меньше, чем в докарантинные времена. Соблюдать социальную дистанцию в полтора метра в вагоне метро сложно, на центральных улицах - легко. А вот во дворах спальных районов сложнее, пожалуй, найти людей, чем избежать встречи с ними.

С полицейскими встретиться тоже непросто: пару патрулей я встретила и в центре, и один - на окраине Москвы. Везде они просто наблюдали за горожанами и ни у кого не проверяли пропуска.

Пушкинская-Белорусская: "Поначалу страшно было"

Многие рестораны и кафе в центре по-прежнему закрыты или работают только на доставку, о чем сообщают объявления на дверях. "Макдональдс" на Пушкинской площади - место, где можно достать еду даже в условиях карантина. Заказ на вынос делают у дверей (заходить в рестораны в Москве запрещено).

Под открытым небом, на парапете у входа в "Макдональдс", молодой человек и девушка деловито передают друг другу и подписывают какие-то документы: девушка ставит на них синюю печать. Молодой человек объясняет, что он сотрудник банка и раньше встречался с клиентами в их офисе или в этом "Макдональдсе", а теперь приходится работать прямо на улице.

В бизнес-центре "Белая площадь" у метро Белорусская с 12 мая открылся "Старбакс". Купить кофе можно только на вынос, а внутрь зайти нельзя: заказ принимают у дверей, там же на столике стоит антисептик для клиентов. Работать на вынос мэрия никогда не запрещала, но, как объяснили в пиар-службе "Старбакса", они считали правильным беречь здоровье сотрудников, а также не провоцировать покупателей лишний раз выходить из дома и идти к ним за кофе. Но сейчас, когда часть людей вернулась на работу, они решили открыть пять кофеен в Москве именно для них.

Посетителей немного: квартал бизнес-центров на площади все еще почти безлюден, за 15 минут к дверям подходят всего двое клиентов. Одна из покупательниц - сотрудница нотариальной конторы в респираторе - работать и не прекращала, но полтора месяца купить кофе купить возле работы было невозможно. "Поначалу страшно было, - говорит она об опасности заразиться, - но прошло полтора месяца - тут уж ко всему привыкнешь".

В соседнем здании "Кофемания" тоже работает на вынос. Возле нее заказов ждут курьеры "Яндекс.Еды". 20-летний Николай пошел в курьеры во время карантина: раньше работал промоутером на разных мероприятиях, но работы не стало вместе с запретом на мероприятия.

Кроме оплаты квартиры и еды, нужно еще помогать маме, которая потеряла работу: Николай пошел подрабатывать в "Пятерочку". Молодой человек говорит, что в магазине видит, как люди выбирают самые дешевые товары. "Государство должно выделить помощь - хотя бы из тех налогов, которые они берут у народа, который сейчас работает. Я готов, чтобы из налогов, которые они берут из моей зарплаты, выделили какие-то деньги пенсионерам, у которых маленькая пенсия", - рассуждает он.

Триумфальная-Тверская-Ясенево: "В Америке люди мрут как мухи"

Мерами борьбы с эпидемией недовольны и те, кто радуется послаблению карантина, и те, кто этого боится.

"Ограничения поздно введены и преждевременно сняты: на пике заболеваемости, - говорит врач Александр, пересекающий Триумфальную площадь по пути на работу. - Надо было продлевать эти ограничения, а людям оказывать материальную помощь, чтобы они по максимуму сидели дома еще две недели".

Петр - сотрудник строительной компании, он так и продолжал ездить в офис каждый день. Единственное, что для него изменилось - теперь приходится носить маску и перчатки. Петру это неудобно, он считает себя здоровым и не боится заболеть. "Нас просто обязывают к ограничениям, хотя нужно более действенные меры предпринимать: тестировать бесплатно и повсеместно, раздавать средства защиты тем, кто хочет их носить", - недоволен он.

Люба работает в Мосгазе - пожилая женщина идет по Тверской в оранжевой спецовке и надевает маску специально, чтобы позировать в ней на камеру. Она рассказывает, как тяжело сидеть под карантином ее знакомым, и тоже пеняет, что никаких выплат от государства люди не дождались.

Еще несколько человек из тех, кого я встретила в Москве, признаются, что не слушали обращение Путина или что он не сказал ничего важного для них. Только пенсионерка Любовь, выходя из Пятерочки в "Ясенево", похвалила президента: "[Владимир] Путин, мне кажется, действует правильно. Смотрите, в Америке люди мрут как мухи, а в России все-таки не как мухи: меньше одного процента".

Битцевский парк: "Все в масках, как на карнавале"

В Ясенево на улицах народу - как в обычный будний день в спальном районе: пожилые собачники, матери с маленькими детьми, несколько молодых парочек. Разве что машин значительно меньше. Огромный Битцевский парк формально закрыт, как и все парки Москвы, - на входах натянута красно-белая заградительная лента. В других местах она сорвана или ее нет вовсе: парк огорожен забором лишь в нескольких местах и кое-где деревья начинаются прямо из дворов многоэтажных панелек, поэтому попасть в него можно без проблем.

На одуванчиковом поле гуляют бабушка, внучка-дошкольница и собака: бабушка пытается надеть собаке венок из одуванчиков и шутит, что в масках теперь все "как на карнавале": с тех пор, как ввели обязательный масочный режим в магазинах, ее даже перестали узнавать продавцы в ближайшем продуктовом.

"Я не понимаю, почему в лесу нельзя гулять, - сердито говорит молодая мама Александра, выходя из парка с годовалым ребенком. - Детям, пенсионерам нужно дышать, дома все звереют". При этом она против любых послаблений режима: "Снимать карантин еще не пора, потому что его еще никто нормально не соблюдал".