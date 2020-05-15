ФОТО ⟩ Квартира в самом богемном районе Таллинна ждет покупателя

Двухэтажная квартира с необычным интерьером площадью 77,5 квадратных метров находится в доме, построенном в 1952 году. Квартира расположена на втором и третьем этажах дома. Площадь квартиры - 68 м2, а террасы - 9,5 м2

Квартира в Каламая. ФОТО: KV.EE

На нижнем этаже квартиры расположены спальня и ванная. Наверху - гостиная с открытой кухней, кладовая, туалет и терраса.

Квартира в Каламая. ФОТО: KV.EE

Также к квартире относятся кладовка в реновированном подвале и пронумерованное парковочное место в закрытом дворе.

Квартира в Каламая. ФОТО: KV.EE