ФОТО ⟩ Квартира в самом богемном районе Таллинна ждет покупателя

Красивая светлая квартира расположена на одной из самых тихих улиц Каламая - Вяйке-Патарей, передает Kodustiil.
Двухэтажная квартира с необычным интерьером площадью 77,5 квадратных метров находится в доме, построенном в 1952 году. Квартира расположена на втором и третьем этажах дома. Площадь квартиры - 68 м2, а террасы - 9,5 м2
На нижнем этаже квартиры расположены спальня и ванная. Наверху - гостиная с открытой кухней, кладовая, туалет и терраса.
Также к квартире относятся кладовка в реновированном подвале и пронумерованное парковочное место в закрытом дворе.
С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.