Пт, 15.05.2020
В Эстонии все время говорят о миллионерах. Мы кредитные миллионеры. В Эстонии капитал очень тонкий. Мы все зависим от кредитов. Айн Хансшмидт

ФОТО ⟩ Квартира в самом богемном районе Таллинна ждет покупателя

Kahetoaline Kalamaja korter.

ФОТО: KV.EE

Красивая светлая квартира расположена на одной из самых тихих улиц Каламая - Вяйке-Патарей, передает Kodustiil. 

Двухэтажная квартира с необычным интерьером площадью 77,5 квадратных метров находится в доме, построенном в 1952 году. Квартира расположена на втором и третьем этажах дома. Площадь квартиры - 68 м2, а террасы - 9,5 м2

Квартира в Каламая.

ФОТО: KV.EE

На нижнем этаже квартиры расположены спальня и ванная. Наверху - гостиная с открытой кухней, кладовая, туалет и терраса. 

Квартира в Каламая.

ФОТО: KV.EE

Также к квартире относятся кладовка в реновированном подвале и пронумерованное парковочное место в закрытом дворе. 

Квартира в Каламая.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ