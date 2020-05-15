Алексей Туровский: при встрече с медведем не шепчите, а скажите «рад тебя видеть, мишка»

«Сначала они ведут себя осторожно, но когда люди не мешают им в течение трех, четырех, пяти недель, уверенности у них прибавляется», – объяснил Туровский, добавив, что Таллинн – очень зеленый город, а так как число людей на улицах сократилось, то и запахов и других знаков присутствия человека стало меньше.

При встрече с медведями он рекомендует не шептать, а говорить нормальным голосом. «Шепот, который является сверхэнергичным звуком, заставляет их беспокоиться или даже пугаться. Скажите ему "как здорово было тебя встретить, мишка" или что-нибудь в этом роде», – посоветовал Туровский, напомнив, что при встрече с косолапым ни в коем случае не стоит бежать.