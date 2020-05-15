Видео ⟩ В Ида-Вирумаа взорвали бомбу

Видео было заснято дроном на расстоянии 1200 метров, и оно хорошо иллюстрирует, на что способна подобная авиационная бомба.

Бомба была обнаружена в ходе землекопных работ в 10:45 в деревне Пухкова недалеко от Нарва-Йыэсуу.

На месте выяснилось, что это авиационная бомба времен Второй мировой войны, она весила 250 кг и содержала 114 кг тротила.

Саперы уничтожили бомбу вчера поздно вечером на полигоне Сил обороны в Сиргала. Разрешение инцидента в оперативной стадии продолжалось более 11 часов подряд.