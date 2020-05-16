Почему многие магазины одежды не переживут коронавируса

Какой бизнес особенно сильно пострадает от пандемии коронавируса? Чаще всего называют авиакомпании, всю индустрию туризма, рестораны, кинотеатры, такси... В этот список непременно следует включить и магазины одежды. Во всяком случае, в Германии, где розничная торговля именно в этом сегменте опасается наибольшего числа банкротств. Впрочем, ситуация на немецком рынке, думается, достаточно показательна и для других европейских стран.
Непроданный товар из весеннего ассортимента
Казалось бы, шансы на выживание у продавцов одежды должны быть неплохими. Товар у них не скоропортящийся, норма прибыли немалая, так что после свертывания карантинных мер можно спокойно открывать магазины и ждать клиентов с их отложенным за время сидения дома спросом. На самом деле все совсем не так, пишет DW.
Одежда - товар как раз скоропортящийся, поскольку сезонный. Продать модную вещь с хорошей прибылью можно только в преддверии или в начале сезона, затем она быстро теряет в цене. Отсюда - первая специфическая беда, с которой столкнулись из-за COVID-19 немецкие магазины одежды.
Когда они закрывались в середине марта из-за карантина, в витринах еще был весенний ассортимент. Когда в конце апреля вновь открылись сначала бутики и магазины площадью до 800 квадратных метров, а в первых числах мая последовали крупные торговые точки, уже настало время предлагать покупателям летний гардероб. В результате теперь склады забиты нераспроданным товаром, которого, по оценкам Федерального союза розничных торговцев текстилем (BTE), от 200 до 300 миллионов единиц.
Из-за пандемии и рецессии нет желания заниматься шопингом
Причем в ближайшие месяцы ситуация, скорее всего, ухудшится. "Вполне возможно, что летом торговцы модой будут сидеть на горе из полумиллиарда непроданных текстильных изделий", - опасается пресс-секретарь BTE Аксель Аугустин. Ведь после открытия стационарных магазинов никого наплыва соскучившихся по шопингу покупателей не произошло.
Так, выручка опрошенных продавцов одежды на второй неделе после частичного снятия локдауна оказалась в среднем на 44% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил специализированный отраслевой портал textilwirtschaft.de. Но эта уже беда всей непродовольственной розничной торговли: немцы избегают пока походов по магазинам, поскольку бояться заразиться и в то же время придерживают деньги в условиях разразившегося экономического кризиса.
Исследование американской консалтинговой компании McKinsey о потребительских настроениях в Германии подтверждает: за две недели после частичного открытия магазинов 54% опрошенных так ни разу и не воспользовались вновь предоставившейся им возможностью приобрести одежду, косметику или бытовую электронику, а ходили только в супермаркеты за продуктами питания и предметами первой необходимости. Еще 25% за полмесяца лишь один раз покидали дом ради шопинга.
Карантин и удаленная работа лишили стимула обзавестись обновкой
На эту общую потребительскую сдержанность, вызванную одновременно пандемией коронавируса и рецессией, накладывается вторая специфическая беда индустрии моды. Ведь для чего представители среднего класса, имеющие, как правило, хорошо заполненный гардероб, приобретают новую одежду? Чтобы "на людей посмотреть и себя показать". Однако карантинное сидение дома, запрет на массовые мероприятия, включая вечеринки и крупные семейные торжества, например, свадьбы, а также неясные перспективы летнего отпуска лишили многих потребителей поводов и стимулов обзаводиться обновкой, принаряжаться.
"Мы исходим из того, что до тех пор, пока крупные торжества и праздники будут ограничены или даже запрещены, а миллионы людей будут трудиться в удаленном режиме или неполное рабочее время, нам предстоят значительные потери", - уверен генеральный директор BTE Рольф Пангельс.
Беда для продавцов одежды в том, что массовые мероприятия отменены в Германии как минимум до 31 августа. К тому же нынешним летом очень многие немцы из-за закрытых границ, медленного восстановления воздушного сообщения и страха заразиться в самолете будут отдыхать, скорее всего, не на средиземноморских курортах, а в куда менее многолюдных и модных местах. Туда можно поехать и без обновок.
Банкротство торговых домов изменит облик городов
В свою очередь, на торговых улицах немецких городов по причине все тех же ограничений туризма окажется намного меньше иностранных гостей, обычно охотно покупающих в Германии одежду из-за выгодного соотношения цены и качества. В таких условиях шансы магазинов удачно, без серьезных скидок, продать летний, да и осенний ассортименты весьма невелики.
"Нормальный сезонный бизнес, как в предыдущие годы, мы ожидаем не ранее рождественского периода, и то только в том случае, если все пойдет хорошо", - сообщил порталу textilwirtschaft.de топ-менеджер торгового концерна C&A Марийн ван дер Зее и подытожил: "Для торговцев это катастрофическая ситуация". Причем как для бутиков, так и для больших специализированных магазинов и универмагов с крупными отделами одежды.
"Нам угрожает банкротство традиционных торговых домов, десятилетиями определявших облик центральных улиц наших городов", - бьет тревогу Йозеф Санктйохансер, президент Объединения розничной торговли (HDE). Его опасения подтверждают пришедшие 15 мая сообщения о том, что переживающий хронические трудности торговый концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет именно одежда.
Онлайн-магазины и аутлет-центры теснят традиционных торговцев
Так что коронавирус может резко ускорить и придать совершенно новые масштабы процессу, который и без того идет в Германии уже не первый год. "В 2010-м у нас было еще почти 23 000 торговых предприятий с упором на одежду, теперь их число едва дотягивает до 15 000", - жаловался еще в декабре глава BTE Рольф Пангельс.
Одна из ключевых причин этого процесса - растущая конкуренция со стороны онлайн-магазинов. В условиях локдауна и карантина эта конкуренция резко усилилась. По данным института маркетинговых исследований GfK, в апреле 70 процентов жителей Германии совершили по меньшей мере одну покупку в интернете. Судя по опросам, многие заказывали, действительно, именно одежду, хотя ни о каком буме таких продаж речь все же не идет, указывала консалтинговая компания Немецкий институт моды (DMI).
Другой грозный конкурент для традиционных торговых точек в городах - огромные загородные аутлет-центры, где со значительными скидками предлагается нераспроданная магазинами или текстильными фабриками одежда известных брендов. А поскольку в этом году продукции, так и не нашедшей покупателя, окажется особенно много, "аутлет-центры просто завалят товаром", предсказывает специалист по этой бизнес-модели, глава консалтинговой компании Ecostra Йоахим Виль.
"Гигантская битва скидок во всей индустрии моды"
Он ждет значительного роста посетителей 15 крупных аутлет-центров на территории Германии с общей торговой площадью в 235 000 квадратных метров. Тем более, что их посещение нередко воспринимается как своего рода коллективное развлечение, однодневная экскурсия с семьей или в компании друзей. Потребители, считает эксперт, не захотят, несмотря на пандемию, полностью лишать себя удовольствия заняться шоппингом и порадоваться выгодным покупкам, а затем и похвастаться ими перед знакомыми.
Йоахим Виль не сомневается: в этом году в Германии "дело дойдет до гигантской битвы скидок во всей индустрии моды". Так что жители страны и те туристы, которые получат возможность въехать в ФРГ, будут иметь благодаря коронавирусу хороший шанс весьма выгодно приодеться.
Обратной стороной этого "праздника сниженных цен" станет ускоренное разорение большого числа магазинов одежды, сокращение конкуренции и выбора на немецком фэшн-рынке. Нечто подобное грозит и другим странам. Так, российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов писало в начале мая, что "после снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров".