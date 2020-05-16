Почему многие магазины одежды не переживут коронавируса

Беда для продавцов одежды в том, что массовые мероприятия отменены в Германии как минимум до 31 августа. К тому же нынешним летом очень многие немцы из-за закрытых границ, медленного восстановления воздушного сообщения и страха заразиться в самолете будут отдыхать, скорее всего, не на средиземноморских курортах, а в куда менее многолюдных и модных местах. Туда можно поехать и без обновок.

Банкротство торговых домов изменит облик городов

В свою очередь, на торговых улицах немецких городов по причине все тех же ограничений туризма окажется намного меньше иностранных гостей, обычно охотно покупающих в Германии одежду из-за выгодного соотношения цены и качества. В таких условиях шансы магазинов удачно, без серьезных скидок, продать летний, да и осенний ассортименты весьма невелики.

"Нормальный сезонный бизнес, как в предыдущие годы, мы ожидаем не ранее рождественского периода, и то только в том случае, если все пойдет хорошо", - сообщил порталу textilwirtschaft.de топ-менеджер торгового концерна C&A Марийн ван дер Зее и подытожил: "Для торговцев это катастрофическая ситуация". Причем как для бутиков, так и для больших специализированных магазинов и универмагов с крупными отделами одежды.

"Нам угрожает банкротство традиционных торговых домов, десятилетиями определявших облик центральных улиц наших городов", - бьет тревогу Йозеф Санктйохансер, президент Объединения розничной торговли (HDE). Его опасения подтверждают пришедшие 15 мая сообщения о том, что переживающий хронические трудности торговый концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет именно одежда.

Онлайн-магазины и аутлет-центры теснят традиционных торговцев

Так что коронавирус может резко ускорить и придать совершенно новые масштабы процессу, который и без того идет в Германии уже не первый год. "В 2010-м у нас было еще почти 23 000 торговых предприятий с упором на одежду, теперь их число едва дотягивает до 15 000", - жаловался еще в декабре глава BTE Рольф Пангельс.

Одна из ключевых причин этого процесса - растущая конкуренция со стороны онлайн-магазинов. В условиях локдауна и карантина эта конкуренция резко усилилась. По данным института маркетинговых исследований GfK, в апреле 70 процентов жителей Германии совершили по меньшей мере одну покупку в интернете. Судя по опросам, многие заказывали, действительно, именно одежду, хотя ни о каком буме таких продаж речь все же не идет, указывала консалтинговая компания Немецкий институт моды (DMI).

Другой грозный конкурент для традиционных торговых точек в городах - огромные загородные аутлет-центры, где со значительными скидками предлагается нераспроданная магазинами или текстильными фабриками одежда известных брендов. А поскольку в этом году продукции, так и не нашедшей покупателя, окажется особенно много, "аутлет-центры просто завалят товаром", предсказывает специалист по этой бизнес-модели, глава консалтинговой компании Ecostra Йоахим Виль.

"Гигантская битва скидок во всей индустрии моды"

Он ждет значительного роста посетителей 15 крупных аутлет-центров на территории Германии с общей торговой площадью в 235 000 квадратных метров. Тем более, что их посещение нередко воспринимается как своего рода коллективное развлечение, однодневная экскурсия с семьей или в компании друзей. Потребители, считает эксперт, не захотят, несмотря на пандемию, полностью лишать себя удовольствия заняться шоппингом и порадоваться выгодным покупкам, а затем и похвастаться ими перед знакомыми.

Йоахим Виль не сомневается: в этом году в Германии "дело дойдет до гигантской битвы скидок во всей индустрии моды". Так что жители страны и те туристы, которые получат возможность въехать в ФРГ, будут иметь благодаря коронавирусу хороший шанс весьма выгодно приодеться.