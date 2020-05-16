«Эстонцы на цены не смотрят»: что происходит после открытия границ

Опрошенные телеканалом латвийцы, проживающие у границы с Литвой, радуются, что снова могут ездить к родственникам и друзьям, а также и в магазины - например, в Lidl. Однако жители Руцавского края обеспокоены тем, что это может привести к тому, что в этом крае появятся случаи Covid-19, пишет Rus.TVNET.

На границе с Эстонией оживленно уже с самого утра.

"Я иду к жене. Не видел ее два месяца, потому что она живет в Валке, а я прописан в Валге. Да и вся моя автомобильная техника в Валке", - отмечает латвиец Николай.

Жительница эстонской Валги говорит, что очень рада - наконец-то она может пойти в латвийскую Валку и купить вкусный хлеб, ведь такого "нигде больше нет".

Латвийские торговцы очень рады наплыву эстонских покупателей.