Сб, 16.05.2020
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«Эстонцы на цены не смотрят»: что происходит после открытия границ

Люди ринулись в Валка.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

С пятницы, 15 мая, Латвия, Литва и Эстония открыли свои границы друг для друга. И этому радуются жители всех трех стран, сообщает Латвийское телевидение. Латвийцы едут в литовские Lidl, а эстонцы отовариваются в латвийских магазинах.

Опрошенные телеканалом латвийцы, проживающие у границы с Литвой, радуются, что снова могут ездить к родственникам и друзьям, а также и в магазины - например, в Lidl. Однако жители Руцавского края обеспокоены тем, что это может привести к тому, что в этом крае появятся случаи Covid-19, пишет Rus.TVNET.

На границе с Эстонией оживленно уже с самого утра.

"Я иду к жене. Не видел ее два месяца, потому что она живет в Валке, а я прописан в Валге. Да и вся моя автомобильная техника в Валке", - отмечает латвиец Николай. 

Жительница эстонской Валги говорит, что очень рада - наконец-то она может пойти в латвийскую Валку и купить вкусный хлеб, ведь такого "нигде больше нет". 

Латвийские торговцы очень рады наплыву эстонских покупателей. 

"Эстонцы едут, на цены не смотрят. Вот урожайное время будет", - радуются торговцы. 

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