Американские ученые нашли способ полностью заблокировать коронавирус?

В ходе изучения антител ученым удалось выяснить, что одно из них, STI-1499, может защитить клетки человека от вируса на 100%, говорится в сообщении телеканала.

По данным компании, антитело «обволакивает» вирус и выводит его из организма за четыре дня. На данный момент испытания проводились исключительно в лабораторных условиях, однако применение данного средства в лечении позволит полностью отказаться от ограничительных мер, считает основатель компании доктор Генри Джи.