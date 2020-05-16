Сб, 16.05.2020
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Американские ученые нашли способ полностью заблокировать коронавирус?

Pärnumaalasi testiti koroonaviiruse suhtes ööpäeva jooksul 41 korral ja positiivseks osutus üks analüüsidest.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Ученые американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили об обнаружении антитела, способного полностью заблокировать коронавирус нового типа, сообщает телеканал Fox News.

В ходе изучения антител ученым удалось выяснить, что одно из них, STI-1499, может защитить клетки человека от вируса на 100%, говорится в сообщении телеканала.

По данным компании, антитело «обволакивает» вирус и выводит его из организма за четыре дня. На данный момент испытания проводились исключительно в лабораторных условиях, однако применение данного средства в лечении позволит полностью отказаться от ограничительных мер, считает основатель компании доктор Генри Джи.

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