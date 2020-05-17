Чрезвычайное сообщение ⟩ Правительство утвердило ограничения и послабления, которые продолжат действовать после отмены чрезвычайного положения

В связи с завершением чрезвычайного положения в ночь на 18 мая правительство на электронном заседании одобрило четыре распоряжения, которыми были утверждены продолжающие действовать после отмены чрезвычайного положения ограничения и вступающие в силу смягчения ограничений. После отмены чрезвычайного положения в Эстонии продолжит действовать чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.
Одобренные правительством ограничения и смягчения ограничений по тематическим блокам:
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ
Во-первых, правительство утвердило распоряжение, которым с 18 мая по-прежнему будет ограничена продажа алкоголя во всех местах торговли, в том числе ресторанах и барах, с 22 часов вечера до 10 часов утра. Ограничение не распространяется на суда и самолеты, занимающиеся международными перевозками, а также на торговые точки, расположенные в зоне безопасности международных портов и аэропортов. Ограничение на продажу алкоголя действует для заведений общепита, в том числе для баров и тому подобных мест продажи алкогольных напитков до 1 июля.
КАРАНТИН
Во-вторых, правительство утвердило распоряжение, которым после отмены чрезвычайного положения вводится карантин для больных COVID-19 и близко контактировавших с ними лиц.
Больным COVID-19 запрещено с момента постановки диагноза и до выздоровления покидать свое место жительства. Это требование действует также для лиц, пользующихся услугами убежищ и приютов и тому подобных заведений, которые должны оставаться в карантине по месту своего пребывания.
Близко контактировавшие с заболевшим люди могут передвигаться в ограниченном масштабе и только в том случае, если у них нет симптомов болезни. Из дома можно выходить для приобретения необходимых для ежедневной жизни вещей, если их нельзя приобрести иными способами, и пребывания во дворе, если при этом соблюдаются все меры для предотвращения распространения инфекционного заболевания и инструкции Департамента здоровья.
Также можно покидать свое место жительства или постоянного пребывания по распоряжению медицинского работника или полицейского и в случае возникновения ситуации, опасной для жизни или здоровья.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ И КАРАНТИН
В-третьих, правительство утвердило распоряжение, которым продлевается ограничение на пересечение границы Эстонии и требование 14-дневного карантина для тех же категорий въезжающих в страну людей, что и раньше.
Без соблюдения карантина в Эстонию могут въезжать граждане Латвии и Литвы, лица, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание в этих странах, у которых нет симптомов заболевания.
В Эстонию могут также въезжать не имеющие симптомов граждане Финляндии, лица, имеющие там вид на жительство или разрешение на проживание, которые приезжают сюда на работу, учиться или по уважительным семейным причинам, будь то встреча с близким родственником, похороны, свадьбы или вопросы, связанные с болезнью.
Через Эстонию по-прежнему могут ездить транзитом не имеющие симптомов болезни иностранцы, которые этим путем должны попасть в страну проживания.
В страну по-прежнему могут въезжать без соблюдения карантина все те категории людей без признаков заболевания, на которые это право распространялось и ранее. Например, перевозчики товаров и сырья, люди, связанные с международными пассажирскими и грузоперевозками, лица, связанные с технологической работой действующих в Эстонии предприятий, работники сферы здравоохранения, дипломаты, люди, прибывающие в рамках международного военного сотрудничества, и так далее.
ОСТАЮЩИЕСЯ В СИЛЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СМЯГЧЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
В-четвертых, правительство утвердило распоряжение, которым продлевается большая часть ограничений на передвижение и уточняются условия их применения.
Правило 2+2
В публичном месте и помещении остается в силе правило 2+2, которое означает, что на улице или в помещении могут передвигаться вместе не более двух человек, придерживаясь с остальными людьми дистанции в два метра. Правило не распространяется на семьи и не действует дома. Правило действует по всей Эстонии и распространяется на все виды деятельности, которые не проходят в домашних условиях.
В торговых залах и местах обслуживания
В торговых залах и пунктах обслуживания, заведениях общественного питания и помещениях общего пользования торговых центров хозяин помещений обязан обеспечить соблюдение правила 2+2. При входе и выходе из пункта обслуживания или торгового зала персоналу и клиентам должна быть обеспечена возможность воспользоваться дезинфицирующими средствами.
Предприятия общественного питания должны быть закрыты для времяпрепровождения на месте до 1 июля
С 22 часов для посетителей по-прежнему должны быть закрыты заведения общепита, за исключением продажи еды с собой. После 1 июля общепит может быть открыт без ограничений.
Часть развлекательных заведений останется закрытой
После отмены чрезвычайного положения по-прежнему останутся закрытыми ночные клубы, казино, залы игровых автоматов, кальянные, клубы для взрослых.
Круизы между Таллинном и Стокгольмом запрещены
Продолжит действовать запрет на путешествия с целью досуга на судах между Таллинном и Стокгольмом.
Досуг и развлечения
С 1 июня могут открываться для посетителей развлекательные заведения, например, кегельбаны и боулинги, бильярдные, а также детские игровые комнаты. Организатор услуги должен гарантировать соблюдение требования ограничить заполняемость помещения на 50% от обычной, наличие дезинфицирующих средств и осуществление дезинфекции в соответствии с инструкцией Департамента здоровья. Для кеглей, боулинга и бильярда как спорта действуют правила, перечисленные в разделе о спорте.
Сауны, СПА, бассейны и водные центры
1 июня могут открываться для посетителей бани, СПА, бассейны, водные центры. Следует обеспечить соблюдение требования 2+2, рассеять людей по территории, гарантировать заполняемость на 50% от максимально возможной и проведение дезинфекции в соответствии с инструкцией Департамента здоровья. Для тренировок по плаванию действуют правила, перечисленные в разделе о спорте.
Богослужения
Разрешены богослужения в присутствии прихожан и другие публичные религиозные обряды в случае, если при этом соблюдается правило 2+2 и обеспечено наличие средств дезинфекции.
Публичные собрания
Публичные собрания можно проводить только с соблюдением правила 2+2.
В помещении публичные собрания можно проводить в случае, если обеспечена заполняемость помещения на 50% от максимальной. 18 мая участников может быть до 10 человек, с 1 июня – до 50, с 1 июля – до 500.
Под открытым небом можно проводить публичные собрания в случае, если с 18 мая организатор гарантирует, что число участников не будет превышать 100 человек, с 1 июля число участников не должно быть больше 1000 человек. Следует соблюдать правило 2+2.
Публичные мероприятия
До 30 июня запрещены все публичные мероприятия.
В виде исключения разрешены такие публичные мероприятия на открытом воздухе, во время которых посетители находятся в машине, например, автокино и автоконцерты. Организатор мероприятия должен обеспечить соблюдение правила 2+2, из машины нельзя выходить без крайней необходимости, между машинами на парковке должно быть обеспечено достаточное расстояние. Организатор мероприятия должен при необходимости обеспечить наличие на месте проведения мероприятия дезинфицирующих средств.
С 1 июля разрешены киносеансы, представления, концерты, конференции, ярмарки, фестивали и другие публичные мероприятия, разрешены также спортивные соревнования без участия зрителей как в помещении, так и под открытым небом, если при этом соблюдается правило 2+2, а заполняемость помещения не превышает 50%. Ни в одном проводящемся в помещении мероприятии не может участвовать более 500 человек, даже если 50% от максимальной заполняемости помещения превышают это число. Под открытым небом максимально разрешенное число участников составляет 1000 человек.
Образование
В основных школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях и вузах (на исключением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в университетах и научных учреждениях), а также на курсах повышения квалификации и в области образования и деятельности по интересам, в работе открытых молодежных центров необходимо соблюдать правило 2+2, в группе должно быть до 10 учащихся (исключением являются экзамены). При организации экзаменов учеников следует рассеять по помещению, также следует рассеять группы учащихся во время передвижения, предметы общего пользования необходимо после использования продезинфицировать.
С 1 июня образование и деятельность по интересам можно проводить при соблюдении правила 2+2, заполняемости помещений на 50%, а на свежем воздухе организатор должен обеспечить, чтобы число участников не превышало 100 человек. Деятельность по интересам, связанная со спортом, регулируется отдельными правилами.
С 12 июня можно проводить молодежные лагеря и школьные дружины, если соблюдается правило 2+2; число участников не более 300, а в одной группе – до 20 человек. Организатор должен обеспечить наличие дезинфицирующих средств.
Во время уроков вождения в автошколах и других местах следует учитывать, что в машине могут быть только инструктор и ученик, в машине также должны быть дезинфицирующие средства. Организатор курсов после каждого урока должен очистить те поверхности, которых касался ученик.
Занятия спортом
На свежем воздухе можно заниматься спортом, тренироваться или проводить спортивные и фитнес-мероприятия в случае, если соблюдается правило 2+2, максимальное число участников не более 10, а организатор обеспечил наличие средств дезинфекции. Ограничение не распространяется на командные виды спорта, в которых соблюдаются требования, установленные регламентом международных соревнований, а также тренировки кандидатов во взрослые сборные Эстонии и тренировки высшей лиги.
На улице можно проводить спортивные соревнования без участия зрителей максимально с сотней участников. Должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств.
В помещениях можно заниматься спортом, тренироваться и проводить спортивные и фитнес-соревнования в случае, если соблюдается правило 2+2, заполняемость помещения ограничена 50%, обеспечена доступность средств дезинфекции, а число участников не превышает 10. С 1 июня численность группы уже не ограничена, но по-прежнему необходимо соблюдать правила 50-процентной заполняемости помещения и 2+2. Эти требования распространяются и на групповые тренировки. Ограничение не распространяется на командные виды спорта, где соблюдается регламент международных соревнований, а также тренировки кандидатов во взрослые сборные Эстонии и высшей лиги.
Музеи и выставочные залы
При посещении музеев и выставочных залов следует соблюдать требование 2+2; во время групповых экскурсий число членов группы не должно превышать десяти, следует обеспечить наличие дезинфицирующих средств. Нужно часто чистить поверхности, к которым посетители активно прикасаются. По возможности организатор заменяет информационные материалы на физическом носителе цифровыми. Также не разрешено проводить творческих мастерских с использованием общих инструментов, или же инструменты необходимо дезинфицировать после каждого участника.
Владельцы средств массовой информации должны опубликовать распоряжение, по поводу чего будет выслано официальное уведомление.