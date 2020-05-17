Чрезвычайное сообщение ⟩ Правительство утвердило ограничения и послабления, которые продолжат действовать после отмены чрезвычайного положения

Публичные мероприятия

До 30 июня запрещены все публичные мероприятия.

В виде исключения разрешены такие публичные мероприятия на открытом воздухе, во время которых посетители находятся в машине, например, автокино и автоконцерты. Организатор мероприятия должен обеспечить соблюдение правила 2+2, из машины нельзя выходить без крайней необходимости, между машинами на парковке должно быть обеспечено достаточное расстояние. Организатор мероприятия должен при необходимости обеспечить наличие на месте проведения мероприятия дезинфицирующих средств.

С 1 июля разрешены киносеансы, представления, концерты, конференции, ярмарки, фестивали и другие публичные мероприятия, разрешены также спортивные соревнования без участия зрителей как в помещении, так и под открытым небом, если при этом соблюдается правило 2+2, а заполняемость помещения не превышает 50%. Ни в одном проводящемся в помещении мероприятии не может участвовать более 500 человек, даже если 50% от максимальной заполняемости помещения превышают это число. Под открытым небом максимально разрешенное число участников составляет 1000 человек.

Образование

В основных школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях и вузах (на исключением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в университетах и научных учреждениях), а также на курсах повышения квалификации и в области образования и деятельности по интересам, в работе открытых молодежных центров необходимо соблюдать правило 2+2, в группе должно быть до 10 учащихся (исключением являются экзамены). При организации экзаменов учеников следует рассеять по помещению, также следует рассеять группы учащихся во время передвижения, предметы общего пользования необходимо после использования продезинфицировать.

С 1 июня образование и деятельность по интересам можно проводить при соблюдении правила 2+2, заполняемости помещений на 50%, а на свежем воздухе организатор должен обеспечить, чтобы число участников не превышало 100 человек. Деятельность по интересам, связанная со спортом, регулируется отдельными правилами.

С 12 июня можно проводить молодежные лагеря и школьные дружины, если соблюдается правило 2+2; число участников не более 300, а в одной группе – до 20 человек. Организатор должен обеспечить наличие дезинфицирующих средств.

Во время уроков вождения в автошколах и других местах следует учитывать, что в машине могут быть только инструктор и ученик, в машине также должны быть дезинфицирующие средства. Организатор курсов после каждого урока должен очистить те поверхности, которых касался ученик.

Занятия спортом

На свежем воздухе можно заниматься спортом, тренироваться или проводить спортивные и фитнес-мероприятия в случае, если соблюдается правило 2+2, максимальное число участников не более 10, а организатор обеспечил наличие средств дезинфекции. Ограничение не распространяется на командные виды спорта, в которых соблюдаются требования, установленные регламентом международных соревнований, а также тренировки кандидатов во взрослые сборные Эстонии и тренировки высшей лиги.

На улице можно проводить спортивные соревнования без участия зрителей максимально с сотней участников. Должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств.

В помещениях можно заниматься спортом, тренироваться и проводить спортивные и фитнес-соревнования в случае, если соблюдается правило 2+2, заполняемость помещения ограничена 50%, обеспечена доступность средств дезинфекции, а число участников не превышает 10. С 1 июня численность группы уже не ограничена, но по-прежнему необходимо соблюдать правила 50-процентной заполняемости помещения и 2+2. Эти требования распространяются и на групповые тренировки. Ограничение не распространяется на командные виды спорта, где соблюдается регламент международных соревнований, а также тренировки кандидатов во взрослые сборные Эстонии и высшей лиги.

Музеи и выставочные залы

При посещении музеев и выставочных залов следует соблюдать требование 2+2; во время групповых экскурсий число членов группы не должно превышать десяти, следует обеспечить наличие дезинфицирующих средств. Нужно часто чистить поверхности, к которым посетители активно прикасаются. По возможности организатор заменяет информационные материалы на физическом носителе цифровыми. Также не разрешено проводить творческих мастерских с использованием общих инструментов, или же инструменты необходимо дезинфицировать после каждого участника.