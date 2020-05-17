Вс, 17.05.2020
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  • Между небом и землей: работа, которая лишь на первый взгляд кажется обычной

Видео ⟩ Между небом и землей: работа, которая лишь на первый взгляд кажется обычной
Не смотрите это, если боитесь высоты!

Фотографа Virumaa Teataja Владислава Мусакко заинтересовало, как выглядит повседневная работа техника связи.

Большинство из нас каждый день пользуется услугами мобильного интернета, которые стали возможными благодаря построенной по всей Эстонии инфраструктуре - мачт мобильной связи. Но порой она требует ремонта.

Для инженеров связи это предполагает работы на вершине матчы, на высоте 60 примерно метров.

Посмотрите видео, чтобы узнать сколько времени требуется технику Маргусу Лехтпуу, чтобы подняться на мачту, и какую работу ему приходится выполнять там.

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