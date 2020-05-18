Коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

В понедельник европейские страны продолжили ослаблять карантинные меры. В Британии составили "самый подробный" список симптомов коронавируса, а Китай заявил, что начинать расследование причин пандемии преждевременно.

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По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число людей, заразившихся коронавирусом по всему миру, превысило отметку 4,7 млн, более 315 тысяч умерли.

В Италии с понедельника открываются бары, кафе и парикмахерские, посетители и сотрудники должны будут соблюдать социальную дистанцию в один метр и носить маски.

Италия - одна из наиболее тяжело пораженных коронавирусом европейских стран - из-за пандемии скончались 32 тысячи человек. Итальянский ВВП, по прогнозам, упадет почти на 10% по итогам нынешнего года.

Как и многие другие европейские страны, Италия преодолела пик пандемии благодаря карантинным мерам, введенным в марте. В минувшее воскресенье в стране было зафиксировано самое низкое за май число связанных с Covid-19 смертей - скончались 145 человек. На пике смертности, 27 марта, количество смертей в итальянских больницах превышало 900.

Католические церкви в Италии и Ватикане готовятся возобновить службы с социальным дистанцированием. Базилика Святого Петра в понедельник открыла двери для посетителей. Папа римский Франциск в понедельник отслужил в ней первую мессу в присутствии публики.

Карантин ослабляют и в некоторых регионах Испании. Страна поделена на зоны, и карантин снимают поэтапно, с разной скоростью в разных регионах.

С прошлой недели большая часть страны вошла в "первую фазу" ослабления карантинных мер - собираться разрешено группами до 10 человек, в масках и на расстоянии. Кинотеатры, театры и музеи работают с ограничениями.

С понедельника несколько испанских островов входят во "вторую фазу", там можно встречаться группами до 15 человек, и открываются торговые центры.

В Барселоне, Мадриде и северо-западных регионах почти все ограничения остаются в силе. Эти регионы на "нулевом" этапе, но с понедельника там откроются небольшие магазины и разрешат проводить похороны в присутствии людей.

В Бельгии с многочисленными ограничениями откроются начальные и средние школы. В стране сохраняется сравнительно высокий уровень смертности от коронавируса.

В Греции открывается афинский Акрополь и средние школы.

Россия, судя по цифрам, все еще находится на пике заражаемости Covid-19. Пандемия пришла в Россию позже, чем в европейские страны.

По данным Университета Джонса Хопкинса в России с начала пандемии было подтверждено 290 тысяч случаев заражения Covid-19, это второе место в мире после США (почти 1,5 млн заражений) и перед Британией (244 тыс). Однако рост заражаемости, как считают, может быть и техническим: в России в последние недели растет количество проводимых тестов на Covid-19.

Ученые из Королевского колледжа Лондона, в Британии, утверждают, что с помощью приложения собрали самый полный список симптомов коронавируса.

С помощью разработанного в колледже приложения ученые собрали данные о симптомах у полутора миллионов британцев, жаловавшихся на признаки Covid-19. Исследователи утверждают, что медикам известны не все симптомы вируса.

"Мы перечисляем примерно 14 симптомов. Мы знаем, что они связаны с положительным тестом на вирус", - говорит лидер проекта профессор Тим Спектор.

Большая часть названных исследователями симптомов, впрочем, упоминалась в новостных сводках. Это боли, конъюнктивит, диарея, больное горло и сыпь или пятна на руках и ногах.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в понедельник прокомментировал требование провести независимое расследование того, как началась пандемия.

Расследование потребовала провести Австралия. Накануне это требование поддержали 62 страны, включая 27 стран-членов ЕС. Проект резолюции о проведении расследования передан в ООН.

"В резолюции большинство стран сошлись на том, что эпидемия еще не завершилась, сотрудничество по борьбе с эпидемией является первостепенной задачей на данный момент, еще не настало время для немедленного начала расследования", - заявил китайский дипломат.

Ряд штатов США открывают магазины. Среди них Южная Каролина, штат Мэн и Техас. Это не касается Нью-Йорка, сильнее других штатов пострадавшего о пандемии. В Техасе, как ожидается, начнут работать спортзалы и вернутся на работу сотрудники ряда компаний. В Арканзасе сегодня откроются три казино, но с ограничением количества посетителей.

Крупные американские автопроизводители - General Motors, Fiat Chrysler и Ford в понедельник снова запустили конвейеры. Рабочие должны надевать маски.