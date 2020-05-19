Дональд Трамп. ФОТО: LEAH MILLIS/REUTERS/SCANPIX

Президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме, что недавно для предотвращения заражения коронавирусом начал принимать гидроксихлорохин, который, как предупреждают эксперты, может быть небезопасным.

Хлорохин и его производное, гидроксихлорохин, обычно используют для лечения малярии и волчанки.

«Я принимаю его примерно полторы недели, и я все еще здесь, я все еще здесь», - сказал Трамп.

Нет никаких доказательств того, что гидроксихлорохин может предотвратить заражение коронавирусом, хотя клинические испытания ведутся в США, Великобритании, Испании и Китае.

На вопрос о доказательствах эффективности препарата Трамп ответил: «Вот мои доказательства, я получил много положительных отзывов о нем».

Президент Трамп раньше неоднократно призывал применять гидроксихлорохин, указывая, что его принимают медики, работающие с пациентами с Covid-19.

«Вы удивитесь, как много людей его принимает, особенно те, кто работает на передовой эпидемии - многие принимают его», - сказал он журналистам.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в апреле выпустило рекомендацию о том, что доказательств безопасности и эффективности гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом нет.

Ведомство также обращало внимание на данные о том, что препарат может вызывать серьезные проблемы с сердечным ритмом у пациентов с Covid-19.