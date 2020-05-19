Популярный финский парк развлечений Linnanmäki откроется 12 июня

Популярный парк аттракционов Linnanmäki в финской столице Хельсинки откроется в пятницу 12 июня в 11 часов. Согласно пресс-релизу парка, число посетителей будут ограничивать на основании рекомендаций правительства, сообщает YLE.
В пресс-релизе также отмечается, что в течение мая парк получит от властей дополнительные инструкции.
Рекомендации о соблюдении дистанции будут учитываться на всех аттракционах. Всё же прибывшие в одной компании посетители смогут занимать места рядом друг с другом. Почти все аттракционы будут доступны для посетителей.
Сотрудники Linnanmäki пройдут дополнительный инструктаж.
Кроме точек для мытья рук, в расположении посетителей будут и дезинфицирующие средства для рук. Кроме того, будет проводиться усиленная уборка и дезинфекция.