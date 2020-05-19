Популярный финский парк развлечений Linnanmäki откроется 12 июня

В пресс-релизе также отмечается, что в течение мая парк получит от властей дополнительные инструкции.

Рекомендации о соблюдении дистанции будут учитываться на всех аттракционах. Всё же прибывшие в одной компании посетители смогут занимать места рядом друг с другом. Почти все аттракционы будут доступны для посетителей.

Сотрудники Linnanmäki пройдут дополнительный инструктаж.