Пешеход избил водителя на глазах собственного ребенка

Ляэнеский окружной прокурор Райнер Амур сказал Saarte Hääl, что на данный момент признанный виновным человек 13 февраля на улице Парги пересекал проезжую часть по пешеходному переходу вместе со своим ребенком. К сожалению, один водитель заметил пешеходов в последний момент и несчастного случая удалось избежать только с помощью резкого торможения.

«Пешеход разозлился и на глазах своего ребенка так сильно избил водителя, что после этого пострадавший нуждался в госпитализации», - говорит Райнер Амур.

Вновь обвиняемый попал в поле зрения полиции, когда 28 апреля ночью его поймали пьяным за рулем Toyota Auris в Курессааре на Таллиннской улице.

Полиция задержала его в качестве подозреваемого. В тот же день вечером, когда его выпустили из отделения полиции, он напал на свою спутницу жизни. Полицейские вновь задержали его в качестве подозреваемого и в сотрудничестве с прокуратурой отдали под суд. Три дня он находился под стражей и 30 апреля виртуально предстал перед судом.