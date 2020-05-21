Галерея ⟩ На мусорной свалке случился пожар: в тушении участвуют спасатели со всего уезда

Через полчаса после сообщения о пожаре возгорание распространилось на 400 квадратных метров, и тушить пожар выехали спасатели из разных частей Пярнумаа.

Репортер Райдо Кесккюла сообщил с места происшествия, что территория вокруг свалки была полна густого серовато-белого дыма.

По словам представителя свалки, горит бытовой мусор, который, видимо, загорелся при реакции каких-то веществ.

По словам пресс-секретаря Ляэнаского спасательного центра Марис Мооритс, тушение осложняет сильный ветер.

Как рассказал Кесккюла, на месте спасательных работ можно увидеть гусеничный трактор. Он добавил, что автомобили, которые ехали на свалку, должны были развернуться и ехать обратно с грузом.