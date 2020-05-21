У Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус

"У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Другой источник сообщил агентству, что в четверг в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319. Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, кто находился на борту.