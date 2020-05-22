Великобритания будет штрафовать прибывших из-за рубежа на тысячу фунтов за нарушение карантина

О том, что все прибывающие в Великобританию из-за рубежа будут обязаны отправиться на две недели на карантин, сообщил в эфире радио Би-би-си министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. По словам Льюиса, требования будут пересматривать каждые три недели, как и другие ограничительные меры правительства, введенные из-за коронавируса, пишет Forbes.

Нарушителям карантина будет грозить штраф в 1000 фунтов стерлингов. По данным агентства Bloomberg, о введении карантина и штрафов министр внутренних дел Великобритании Прити Пател объявит на пресс-конференции сегодня, 22 мая.

Льюис не уточнил, будут ли для прибывающих из каких-либо стран предусмотрены исключения. Министр транспорта Великобритании Грант Шнаппс в понедельник допускал, что для стран с низким уровнем заражения могут предусмотреть систему «воздушных мостов», которая позволит избежать карантина при поездках в Великобританию и обратно.