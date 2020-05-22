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Великобритания будет штрафовать прибывших из-за рубежа на тысячу фунтов за нарушение карантина

A traveller in protective clothing carries her luggage at Heathrow Airport in London, Wednesday, March 18, 2020. Britain's Foreign Secretary Dominic Raab has taken the decision to advise British nationals against non-essential travel globally for an initial period of 30 days, and of course subject to ongoing review. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia.(AP Photo/Frank Augstein)

ФОТО: FRANK AUGSTEIN/AP

Великобритания введет двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну из-за рубежа, чтобы не допустить повторного завоза коронавируса. Нарушителям режима самоизоляции будет грозить штраф в 1000 фунтов стерлингов, утверждает Bloomberg.

О том, что все прибывающие в Великобританию из-за рубежа будут обязаны отправиться на две недели на карантин, сообщил в эфире радио Би-би-си министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. По словам Льюиса, требования будут пересматривать каждые три недели, как и другие ограничительные меры правительства, введенные из-за коронавируса, пишет Forbes.

Нарушителям карантина будет грозить штраф в 1000 фунтов стерлингов. По данным агентства Bloomberg, о введении карантина и штрафов министр внутренних дел Великобритании Прити Пател объявит на пресс-конференции сегодня, 22 мая.

Льюис не уточнил, будут ли для прибывающих из каких-либо стран предусмотрены исключения. Министр транспорта Великобритании Грант Шнаппс в понедельник допускал, что для стран с низким уровнем заражения могут предусмотреть систему «воздушных мостов», которая позволит избежать карантина при поездках в Великобританию и обратно.

Шнаппс уточнял, что от требования карантина могут освободить водителей грузовых фур, а также нефтяников, которые работают в Северном море, и медицинских работников. По данным Би-би-си, исключение сделают также для жителей Ирландии, а вот для французов послаблений не будет, хотя такое предложение обсуждалось.

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