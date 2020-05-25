Белоруссия скрывает истинный масштаб разрушительного воздействия нового вируса

С середины марта Витебская городская клиническая больница №1 в Белоруссии была переоборудована для размещения людей, зараженных вирусом верхних дыхательных путей. Пациенты быстро заполнили полтора отделения, из-за чего потребовалась подмога, пишет Postimees.

Так зараженных вирусом и больных пневмонией стали доставлять в неврологическое отделение, в котором работала медсестрой 47-летняя Светлана Киселева. Халатов, защитных визиров или масок у медиков не было, в день каждому выдавали по 15 граммов алкоголя, чтобы продезинфицировать руки, пишет Tut.by.

Киселева нашла дома респираторы и принесла их на работу, чтобы защитить себя и коллег, но 24 марта в больнице у нее поднялась температура. Дальше была двусторонняя пневмония и эта женщина стала первым медицинским работником в Белоруссии, скончавшимся от COVID-19. Тест на коронавирус ей сделали за день до смерти, но, по словам ее дочери Анастасии, о его результатах семье не сообщили. Причиной смерти была указана острая дыхательная недостаточность.

Такая же участь постигла сотни, если не тысячи белорусов, но достоверные данные о точном количестве жертв отсутствуют. Президент Александр Лукашенко публично заявил, что в Белоруссии от COVID-19 никто не умер.

По мнению главы государства, умирают лишь люди со слабой иммунной системой и их смерть провоцирует сопутствующее заболевание. Вирус, нанесший колоссальный урон во всем мире, по его оценке, является всего лишь психозом, из-за которого не стоит отменять массовые мероприятия или ограничивать передвижения людей.

На прошлой неделе Александр Лукашенко высоко оценил то, как Белоруссия справляется с вирусом, он даже утверждал, что в Минске и Витебске ситуация взята под контроль и количество зараженных снижается. В то же время он остался верен себе и заявил, что страна выбрала правильную стратегию, когда сделала своим приоритетом лечение больных пневмонией независимо от того, что спровоцировало это заболевание.

Фальсификация данных

Несмотря на то, что правительство принимает шаги, чтобы врачи не разрушали своими правдивыми историями красиво оформленный фасад, и, по сообщению радио «Свобода», уволен минимум один публично пожаловавшийся на условия труда врач, некоторые медики и пациенты приоткрыли завесу тайны над тем, что происходит в больницах.

Один врач из Витебска рассказал «Настоящему времени», что несмотря на утверждениям властей, что пик пандемии пройден, койки в его больнице заполняются очень быстро, а, кроме того, увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии.