Белоруссия скрывает истинный масштаб разрушительного воздействия нового вируса

- Власти Белоруссии подозревают в фальсификации статистики по коронавирусу
- Реальное количество жертв никто не знает, так как данные как будто заморожены
- Президент Александр Лукашенко утверждает, что вирус отступает
- Осознающий серьезность ситуации народ принял собственные меры
С середины марта Витебская городская клиническая больница №1 в Белоруссии была переоборудована для размещения людей, зараженных вирусом верхних дыхательных путей. Пациенты быстро заполнили полтора отделения, из-за чего потребовалась подмога, пишет Postimees.
С середины марта Витебская городская клиническая больница №1 в Белоруссии была переоборудована для размещения людей, зараженных вирусом верхних дыхательных путей. Пациенты быстро заполнили полтора отделения, из-за чего потребовалась подмога, пишет Postimees.
Так зараженных вирусом и больных пневмонией стали доставлять в неврологическое отделение, в котором работала медсестрой 47-летняя Светлана Киселева. Халатов, защитных визиров или масок у медиков не было, в день каждому выдавали по 15 граммов алкоголя, чтобы продезинфицировать руки, пишет Tut.by.
Киселева нашла дома респираторы и принесла их на работу, чтобы защитить себя и коллег, но 24 марта в больнице у нее поднялась температура. Дальше была двусторонняя пневмония и эта женщина стала первым медицинским работником в Белоруссии, скончавшимся от COVID-19. Тест на коронавирус ей сделали за день до смерти, но, по словам ее дочери Анастасии, о его результатах семье не сообщили. Причиной смерти была указана острая дыхательная недостаточность.
Такая же участь постигла сотни, если не тысячи белорусов, но достоверные данные о точном количестве жертв отсутствуют. Президент Александр Лукашенко публично заявил, что в Белоруссии от COVID-19 никто не умер.
По мнению главы государства, умирают лишь люди со слабой иммунной системой и их смерть провоцирует сопутствующее заболевание. Вирус, нанесший колоссальный урон во всем мире, по его оценке, является всего лишь психозом, из-за которого не стоит отменять массовые мероприятия или ограничивать передвижения людей.
На прошлой неделе Александр Лукашенко высоко оценил то, как Белоруссия справляется с вирусом, он даже утверждал, что в Минске и Витебске ситуация взята под контроль и количество зараженных снижается. В то же время он остался верен себе и заявил, что страна выбрала правильную стратегию, когда сделала своим приоритетом лечение больных пневмонией независимо от того, что спровоцировало это заболевание.
Фальсификация данных
Несмотря на то, что правительство принимает шаги, чтобы врачи не разрушали своими правдивыми историями красиво оформленный фасад, и, по сообщению радио «Свобода», уволен минимум один публично пожаловавшийся на условия труда врач, некоторые медики и пациенты приоткрыли завесу тайны над тем, что происходит в больницах.
Один врач из Витебска рассказал «Настоящему времени», что несмотря на утверждениям властей, что пик пандемии пройден, койки в его больнице заполняются очень быстро, а, кроме того, увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии.
Евгений из Минска, которому удалось побороть вирус, рассказал тому же каналу, что, скорее всего, он заразился, находясь в качестве пациента в больнице, так как в одну восьми-девятиместную палату положили как больных коронавирусом, так и тех, у кого его нет. «Казалось нереальным не заразиться в таких условиях. Мы пользовались одной раковиной, на 70 человек было три туалета», - рассказал он.
По данным Министерства здравоохранения Белоруссии, в стране положительный результат дал тест 33 371 человека, всего было сделано 403 236 тестов. Министерством подтверждено 185 случаев смерти, хотя в официальных сообщениях каждый день отмечается, что к смерти привели хронические заболевания. Государственный телеканал ОНТ показал видео, на котором Лукашенко говорит о смертельных случаях следующее: «Никто не подвергает сомнению тот факт, что в этом плане мы лучшие в мире. Никто!».
Согласно официальным данным государства, в течение последних трех недель ежедневно стабильно добавлялось примерно 900 новых зараженных и семь смертельных случаев. «Свобода» отмечает, что данные как будто заморозили. Из-за этого общественность не может понять, к каким последствиям привел военный парад 9 мая, на проведении которого настоял Лукашенко.
Несколько независимых журналистов поставили под сомнение предоставляемые правительством цифры. Среди них блогер и журналист Степан Путило, который ведет в Белоруссии один из самых популярных Telegram-каналов NEXTA. После изучения документов он разоблачил ложь правительства.
Блогер, ознакомившийся с документами из администрации президента, написал, что если с 8 по 11 мая правительство ежедневно сообщало примерно о 900 новых случаев заболевания коронавирусом, то на самом деле в этот период заражалось по 1200 человек в день.
После изучения материалов, связанных с тестами, Путило написал, что далеко не все результаты тестов отражены в официальной статистике. По сообщению NEXTA, за день Белоруссия успевает проанализировать около 8320 тестов на коронавирус, но правительство утверждает, что ежедневно проверяет 11-12 000 тестов. Это означает, что каждый день тысячи тестов ждут своей очереди и не включены в официальную статистику.
На днях это подтвердил также врач из Пинска, который сказал Telegram-каналу Basta, что лаборатории не способны анализировать достаточное количество текстов, из-за чего некоторые пациенты вынуждены ждать своих результатов 15–25 дней. «Невероятно много людей с пневмонией и очевидными симптомами COVID-19, которые не входят в списки зараженных, поскольку если нет теста, нет и COVID-19. Такие трюки исполняет Министерство здравоохранения», - объяснил он.
Граждане не сидят сложа руки
Поскольку с подачи президента нельзя говорить об усилиях, принимаемых для подавления коронавируса, осознающий опасность народ принял собственные меры.
По сообщению радио «Европа»/радио «Свобода, самой успешной добровольческой компанией в стране стала #BYCOVID19, с помощью которой собирают деньги на поддержку работников здравоохранения. Недавно организаторы кампании сообщили на своей странице в Facebook, что из Литвы доставили средства индивидуальной защиты на 30 000 долларов. Усилия гражданского общества Белоруссии в числе прочего были отмечены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Эксперт Немецкого фонда Маршалла (США) Марина Рахлей описала то, как обществу удалось ради защиты здоровья самоизолироваться. Так, по ее словам, отменились концерты, а из-за отсутствия клиентов закрылись кафе.
Несколько частных предприятий добровольно перешли на удаленную работу, государственная железнодорожная компания реорганизовала сидячие места, а церкви советуют людям не посещать службы. Также при наличии возможности люди заказали себе маски, чтобы защитить себя в общественных местах. Как отмечается в издании Foreign Policy, ложная информация, предоставляемая государственными новостными каналами, прежде всего, представляет опасность для людей старшего поколения, которые входят в группу риска.
Вирус косит российских медиков
Вчера в России зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии был выявлен 344 481 случай. Таким образом, по количеству заболевших Россия занимает третье место после США и Бразилии. Более половины инфицированных были установлены в Москве, куда, по сообщению российских СМИ, недавно предположительно доставили на лечение лидера Чечни Рамзана Кадырова.
В России число погибших выросло до 3541, но официальные данные не считают достоверными и полагают, что реальное количество жертв коронавируса может быть в несколько раз больше. По оценке западных СМИ, таким образом Россия пытается снизить реальные масштабы кризиса.
Недавно новостное агентство АР опубликовало пугающую статистику, согласно которой в России за последний месяц вирусом заразились 9479 медиков. Если по официальным данным умерло 70 медиков, то, по словам сотрудников здравоохранения, жертв не меньше 250. Кроме того, сообщалось об угрозах в адрес медицинских работников и издевательствах над ними из-за жалоб на плохие условия труда. По данным издания Meduza, пандемия существенно повлияла на скорость реагирования московской скорой помощи, так как многие сотрудники скрой помощи заболели или в карантин, из-за чего на вызовы приходится реагировать минимальным количеством сотрудников.
Поскольку в последние недели обычно не добавлялось более 10 00 новых зараженных в день, в этом видят позитивный знак.
Тем не менее, мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в мае смертность среди зараженных будет выше, чем апреле. По словам Собянина, в московских больницах каждый день доставляют тысячи коронавирусных пациентов в тяжелом состоянии и это означает, что ситуация по-прежнему сложная, передает информационное агентство «Интерфакс». Для снижения нагрузки в конференц-центре Министерства обороны России в Кубинке вблизи Москвы открыли полевой госпиталь с 1420 койками.