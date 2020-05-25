Вопрос читателя: могут ли 13-летние работать сборщиками клубники?

Отмечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла:

В целом перечисленная вами работа, то есть сбор ягод и овощей, подходит 13-летним подросткам и тем, кто старше. Нужно лишь продумать, как организовать работу и кто будет поднимать полные ягод ящики и ведра.

Сбор ягод разрешен детям, если это делается вручную. Машинный сбор, когда работник лежит на специальном подстиле и собирает ягоды, не подходит для несовершеннолетних, так как тогда идет сильная нагрузка на мышцы шеи и спины.

В случае наполненных ягодами ящиков и ведер следует помнить, что детям до 16 лет нельзя поднимать тяжести более пяти килограммов. 15-16-летние могут это делать в том случае, если это непостоянная работа. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

Несовершеннолетний может перемещать какой-либо предмет из одного места в другой, если при анализе рисков была получена оценка ниже десяти (первый уровень риска). Начиная с оценки десять и выше, у определенной категории сотрудников может возникнуть перенапряжение, из-за чего организацию труда следует поменять, а рабочее место сделать более эргономичным. Под определенной категорией сотрудников подразумеваются лица младше 21 года. Кроме того, необходимо рассчитать, чтобы такая работа не составляла основную часть рабочего времени.

При выполнении работ в поле или в саду в жаркие дни следите, чтобы у сотрудников было достаточно воды и чтобы они не находились под открытым солнцем без головного убора. Если работник не желает на работе носить одежду с длинными рукавами, то он должен пользоваться солнцезащитным кремом. Кроме того, периодически нужно делать паузы и уходить в тень или прохладное помещение.