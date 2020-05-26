Volkswagen проиграл в суде и выплатит компенсации автовладельцам

Владельцам дизельных автомобилей, в которых установлено программное обеспечение, искажающее показатели вредных выбросов, Volkswagen выплатит компенсации. Первое исковое заявление, попавшее на рассмотрение Федеральной судебной палаты, удовлетворено.
Федеральная судебная палата подтвердила решение, вынесенное ранее высшим земельным судом в Кобленце в пользу владельца подержанного автомобиля Volkswagen Sharan. Концерн Volkswagen должен выплатить клиенту 25 600 евро плюс проценты, решил земельный суд. Истец утверждал, что поверил рекламе и был убежден, что покупает машину, лишь незначительно загрязняющую окружающую среду.
Постановление, которое позволит покупателям вернуть автомобили продавцу в обмен на частичное возмещение стоимости покупки, также станет прецедентом при рассмотрении около 60 000 исков в судах низшей инстанции в Германии. Сумма, которую концерн должен вернуть обманутым клиентам, должна учитывать пробег возвращаемых автомобилей, отмечает Deutsche Welle.
В сентябре 2015 г. руководство Volkswagen признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. Скандал из-за устройств управления двигателем, маскирующих чрезмерные выбросы оксидов азота, уже обошелся Volkswagen более чем в 30 млрд евро ($32,7 млрд), потраченных на возмещение убытков и штрафы, наложенные в основном регулирующими органами в США.