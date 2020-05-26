Volkswagen проиграл в суде и выплатит компенсации автовладельцам

Федеральная судебная палата подтвердила решение, вынесенное ранее высшим земельным судом в Кобленце в пользу владельца подержанного автомобиля Volkswagen Sharan. Концерн Volkswagen должен выплатить клиенту 25 600 евро плюс проценты, решил земельный суд. Истец утверждал, что поверил рекламе и был убежден, что покупает машину, лишь незначительно загрязняющую окружающую среду.

Постановление, которое позволит покупателям вернуть автомобили продавцу в обмен на частичное возмещение стоимости покупки, также станет прецедентом при рассмотрении около 60 000 исков в судах низшей инстанции в Германии. Сумма, которую концерн должен вернуть обманутым клиентам, должна учитывать пробег возвращаемых автомобилей, отмечает Deutsche Welle.

В сентябре 2015 г. руководство Volkswagen признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. Скандал из-за устройств управления двигателем, маскирующих чрезмерные выбросы оксидов азота, уже обошелся Volkswagen более чем в 30 млрд евро ($32,7 млрд), потраченных на возмещение убытков и штрафы, наложенные в основном регулирующими органами в США.