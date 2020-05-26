В России установлен суточный максимум по числу умерших от COVID-19 и рекорд по выздоровевшим

В России за последние сутки выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 3668 (41,1%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает NEWSru со ссылкой на Telegram-канал федерального оперативного штаба. Установлен суточный максимум по числу умерших - 174 человека (за весь период - 3807), а также рекорд по числу выздоровевших за сутки - 12 331 человек.