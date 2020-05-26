Вт, 26.05.2020
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  • В России установлен суточный максимум по числу умерших от COVID-19 и рекорд по выздоровевшим

В России установлен суточный максимум по числу умерших от COVID-19 и рекорд по выздоровевшим

Больница в Казани.

ФОТО: Yegor Aleyev/Yegor Aleyev/TASS

В России за последние сутки выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 3668 (41,1%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает NEWSru со ссылкой на Telegram-канал федерального оперативного штаба. Установлен суточный максимум по числу умерших - 174 человека (за весь период - 3807), а также рекорд по числу выздоровевших за сутки - 12 331 человек.

Всего в стране зарегистрировано 362 342 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 131 129.

В Москве отмечено еще 2830 заболевших, при этом выписаны по выздоровлению 8033 человека. В Санкт-Петербурге 363 новых случаев коронавируса, в Нижегородской области - 228, в Свердловской - 207. Статистика по другим регионам:

Ростовская область - 203

Архангельская область - 169

Красноярский край - 148

Иркутская область - 112

Калужская область - 105

Тульская область - 105

Брянская область - 99

Ярославская область - 94

Ханты-Мансийский АО - 94

Ульяновская область - 92

Новгородская область - 89

Республика Дагестан - 89

Краснодарский край - 89

Пензенская область - 89

Кабардино-Балкарская Республика - 88

Волгоградская область - 88

Республика Саха (Якутия) - 88

Самарская область - 87

Новосибирская область - 87

Рязанская область - 85

Чувашская Республика - 85

Смоленская область - 84

Республика Башкортостан - 79

Алтайский край - 79

Белгородская область - 76

Орловская область - 75

Тамбовская область - 75

Ставропольский край - 75

Липецкая область - 68

Курская область - 67

Саратовская область - 65

Воронежская область - 63

Республика Татарстан - 63

Забайкальский край - 62

Хабаровский край - 62

Ямало-Ненецкий АО - 59

Ленинградская область - 58

Владимирская область - 57

Республика Северная Осетия - 57

Астраханская область - 57

Оренбургская область - 54

Республика Тыва - 54

Омская область - 53

Калининградская область - 50

Кировская область - 47

Мурманская область - 45

Республика Бурятия - 45

Республика Ингушетия - 43

Тюменская область - 42

Республика Марий Эл - 41

Пермский край - 41

Приморский край - 40

Республика Мордовия - 38

Ивановская область - 37

Челябинская область - 36

Вологодская область - 34

Карачаево-Черкесская Республика - 31

Томская область - 28

Республика Адыгея - 25

Республика Хакасия - 23

Костромская область - 21

Чеченская Республика - 21

Удмуртская Республика - 20

Камчатский край - 20

Псковская область - 16

Амурская область - 16

Тверская область - 15

Республика Карелия - 15

Кемеровская область - 13

Республика Коми - 9

Курганская область - 6

Республика Крым - 6

Сахалинская область - 5

Еврейская АО - 5

Магаданская область - 4

Ненецкий АО - 2

Республика Алтай - 2

Севастополь - 1

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