В России установлен суточный максимум по числу умерших от COVID-19 и рекорд по выздоровевшим

В России за последние сутки выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 3668 (41,1%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает NEWSru со ссылкой на Telegram-канал федерального оперативного штаба. Установлен суточный максимум по числу умерших - 174 человека (за весь период - 3807), а также рекорд по числу выздоровевших за сутки - 12 331 человек.
Всего в стране зарегистрировано 362 342 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 131 129.
В Москве отмечено еще 2830 заболевших, при этом выписаны по выздоровлению 8033 человека. В Санкт-Петербурге 363 новых случаев коронавируса, в Нижегородской области - 228, в Свердловской - 207. Статистика по другим регионам:
Ростовская область - 203
Архангельская область - 169
Красноярский край - 148
Иркутская область - 112
Калужская область - 105
Тульская область - 105
Брянская область - 99
Ярославская область - 94
Ханты-Мансийский АО - 94
Ульяновская область - 92
Новгородская область - 89
Республика Дагестан - 89
Краснодарский край - 89
Пензенская область - 89
Кабардино-Балкарская Республика - 88
Волгоградская область - 88
Республика Саха (Якутия) - 88
Самарская область - 87
Новосибирская область - 87
Рязанская область - 85
Чувашская Республика - 85
Смоленская область - 84
Республика Башкортостан - 79
Алтайский край - 79
Белгородская область - 76
Орловская область - 75
Тамбовская область - 75
Ставропольский край - 75
Липецкая область - 68
Курская область - 67
Саратовская область - 65
Воронежская область - 63
Республика Татарстан - 63
Забайкальский край - 62
Хабаровский край - 62
Ямало-Ненецкий АО - 59
Ленинградская область - 58
Владимирская область - 57
Республика Северная Осетия - 57
Астраханская область - 57
Оренбургская область - 54
Республика Тыва - 54
Омская область - 53
Калининградская область - 50
Кировская область - 47
Мурманская область - 45
Республика Бурятия - 45
Республика Ингушетия - 43
Тюменская область - 42
Республика Марий Эл - 41
Пермский край - 41
Приморский край - 40
Республика Мордовия - 38
Ивановская область - 37
Челябинская область - 36
Вологодская область - 34
Карачаево-Черкесская Республика - 31
Томская область - 28
Республика Адыгея - 25
Республика Хакасия - 23
Костромская область - 21
Чеченская Республика - 21
Удмуртская Республика - 20
Камчатский край - 20
Псковская область - 16
Амурская область - 16
Тверская область - 15
Республика Карелия - 15
Кемеровская область - 13
Республика Коми - 9
Курганская область - 6
Республика Крым - 6
Сахалинская область - 5
Еврейская АО - 5
Магаданская область - 4
Ненецкий АО - 2
Республика Алтай - 2
Севастополь - 1