Ср, 27.05.2020
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Осенью студентов из третьих стран могут не пустить в Эстонию

Граница. Фото иллюстративное.

ФОТО: Tairo Lutter

Из Министерства внутренних дел поступил сигнал о том, что из-за ограничений на передвижение студенты из третьих стран могут и не попасть в Эстонию на учебу даже при наличии визы или вида на жительство, передал во вторник портал новостей ERR.

Руководитель отдела политики гражданства и миграции Министерства внутренних дел Рут Аннус написала в своем обращении к Министерству образования и науки, что в связи с распространением коронавируса вузам и студентам следует учесть, что осенью их приезд в Эстонию может оказаться под вопросом.

Аннус сообщила ERR, что по прогнозам ученых осенью вероятна вторая волна распространения вируса и к этому сейчас готовятся.

«В любом случае нужно учитывать обязанность государства в первую очередь защитить своих жителей. Мы больше не можем руководствоваться правилами, которые действовали три месяца назад», – сказала представитель министерства.

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