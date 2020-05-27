Столичная баня Рауа вновь откроет двери

«С 1 июня будут вновь открыты общие бани, почасовые бани, почасовые ванна и душ. В связи с правилом 2+2 в женское общей бане могут одновременно находиться пять человек, в мужской – десять. В почасовой бане могут одновременно находиться два человека. Правило 2+2 действует и в парилке, в которой будет соответствующая разметка. Паровая баня будет сначала закрыта, так как в ней сложно соблюдать правило 2+2», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Исключения составляют люди из одной семьи, которые могут снимать почасовые бани больше, чем на двух человек. Однако они должны будут подтвердить администратору принадлежность к одной семье. Заболевших людей просят не посещать баню. Баня оснащена средствами дезинфекции.