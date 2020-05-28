Врачей и медсестер в Италии славили как героев за их самоотверженную борьбу с коронавирусом. Однако сейчас, когда пик эпидемии и самое трудное время позади, им приходится нелегко.
Ломбардия - самый пострадавший от Covid-19 регион мира. Тамошние медики с трудом держатся.
Паоло Миранда - медбрат в палате интенсивной терапии в Кремоне. «Я стал более раздражительным, - признается он. - Я легко начинаю злиться и даже лезу в драку».
Несколько недель назад Паоло начал делать снимки, чтобы составить фотолетопись того, что происходило в реанимационной палате. "То, что мы пережили, не должно быть забыто. Скоро это станет историей, - говорит он.
Паоло хочет запечатлеть то, как его коллеги работают во время «Фазы-2» - постепенного возвращения жизни в нормальное русло.
«Хотя чрезвычайная ситуация идет на спад, мы по-прежнему ощущаем себя как во тьме, - говорит он. - Чувство такое, будто мы изранены. Мы носим внутри все, что видели и пережили».
Ночные кошмары
Его состояние разделяет Моника Мариотти, тоже реанимационная сестра. «Нам сейчас сложнее, чем во время кризиса», - говорит она.
«Тогда перед нами был видимый враг. Сейчас появилось время для рефлексии, и я чувствую себя потерянной, а существование бесцельным».
На пике эпидемии они были внутренне мобилизованы и заняты каждую секунду. Теперь напряжение ослабло, а вместе с ним - и выброс адреналина.
Зато выходит на поверхность весь стресс, накопленный за последние недели.
«Я мучаюсь бессонницей и кошмарами, - рассказывает Моника. - Я просыпаюсь по десять раз за ночь от сердцебиения и нехватки воздуха».
Ее коллега Элиза Пиццейра говорит, что во время чрезвычайного положения ее энергия казалась неисчерпаемой, а теперь иссякла.
Не хватает сил приготовить еду и прибрать в доме. В выходные она проводит большую часть дня просто сидя на диване.
Далеко от нормы
Мартина Бенедетти - еще одна реанимационная медсестра из Тосканы. Она до сих пор боится встречаться с родными и друзьями, чтобы не заразить их.
«Я социально дистанцируюсь даже от мужа, - говорит она. - Мы спим в разных комнатах».