Коронавирусное отделение в Италии. ФОТО: MIGUEL MEDINA/AFP

Врачей и медсестер в Италии славили как героев за их самоотверженную борьбу с коронавирусом. Однако сейчас, когда пик эпидемии и самое трудное время позади, им приходится нелегко.

Ломбардия - самый пострадавший от Covid-19 регион мира. Тамошние медики с трудом держатся.

Паоло Миранда - медбрат в палате интенсивной терапии в Кремоне. «Я стал более раздражительным, - признается он. - Я легко начинаю злиться и даже лезу в драку».

Несколько недель назад Паоло начал делать снимки, чтобы составить фотолетопись того, что происходило в реанимационной палате. "То, что мы пережили, не должно быть забыто. Скоро это станет историей, - говорит он.

Паоло хочет запечатлеть то, как его коллеги работают во время «Фазы-2» - постепенного возвращения жизни в нормальное русло.

«Хотя чрезвычайная ситуация идет на спад, мы по-прежнему ощущаем себя как во тьме, - говорит он. - Чувство такое, будто мы изранены. Мы носим внутри все, что видели и пережили».

Ночные кошмары

Его состояние разделяет Моника Мариотти, тоже реанимационная сестра. «Нам сейчас сложнее, чем во время кризиса», - говорит она.

«Тогда перед нами был видимый враг. Сейчас появилось время для рефлексии, и я чувствую себя потерянной, а существование бесцельным».

На пике эпидемии они были внутренне мобилизованы и заняты каждую секунду. Теперь напряжение ослабло, а вместе с ним - и выброс адреналина.

Зато выходит на поверхность весь стресс, накопленный за последние недели.

«Я мучаюсь бессонницей и кошмарами, - рассказывает Моника. - Я просыпаюсь по десять раз за ночь от сердцебиения и нехватки воздуха».

Ее коллега Элиза Пиццейра говорит, что во время чрезвычайного положения ее энергия казалась неисчерпаемой, а теперь иссякла.

Не хватает сил приготовить еду и прибрать в доме. В выходные она проводит большую часть дня просто сидя на диване.

Далеко от нормы

Мартина Бенедетти - еще одна реанимационная медсестра из Тосканы. Она до сих пор боится встречаться с родными и друзьями, чтобы не заразить их.