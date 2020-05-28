Фото ⟩ Андрей Коробейник стал председателем Пярнуского горсобрания

На этом пост Коробейник сменил Меэлиса Кукка, который с 1 июня вернется на пост вице-мэра Пярну по финансовым вопросам, сообщает rus.err.ee.

За Коробейника был отдан 21 голос, за его соперника Андреса Метсоя из партии "Отечество" - 16 голосов.