Фото ⟩ Андрей Коробейник стал председателем Пярнуского горсобрания

В четверг депутаты Пярнуского городского собрания выбрали новым председателем местного представительного органа члена парламентской фракции Центристской партии Андрея Коробейника.
На этом пост Коробейник сменил Меэлиса Кукка, который с 1 июня вернется на пост вице-мэра Пярну по финансовым вопросам, сообщает rus.err.ee.
За Коробейника был отдан 21 голос, за его соперника Андреса Метсоя из партии "Отечество" - 16 голосов.
В новую правящую коалицию в Пярну помимо центристов и EKRE также входит избирательный союз "Пярну объединяет". Сейчас у коалиции 21 голос, у оппозиции - 18.