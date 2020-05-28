Чт, 28.05.2020
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Фото ⟩ Андрей Коробейник стал председателем Пярнуского горсобрания

В четверг депутаты Пярнуского городского собрания выбрали новым председателем местного представительного органа члена парламентской фракции Центристской партии Андрея Коробейника.

На этом пост Коробейник сменил Меэлиса Кукка, который с 1 июня вернется на пост вице-мэра Пярну по финансовым вопросам, сообщает rus.err.ee.

За Коробейника был отдан 21 голос, за его соперника Андреса Метсоя из партии "Отечество" - 16 голосов.

В новую правящую коалицию в Пярну помимо центристов и EKRE также входит избирательный союз "Пярну объединяет". Сейчас у коалиции 21 голос, у оппозиции - 18. 

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