Без каких-либо ограничений: еще одна страна открыла границы для граждан Эстонии

"Временный запрет на пересечение страны нанес ущерб туризму", - заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Ограничения отменены для 10 стран с такой же как в Хорватии ситуацией по распространению коронавируса, сказал премьер-министр. Это Австрия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Германия.

В Хорватии с 4,2 млн населения вспышка коронавируса взята под контроль. По состоянию на четверг в Хорватии зарегистрировано 2245 случаев заболевания Covid-19, умерли 102 человека.

Ранее в этом месяце Хорватия открыла границы для бизнес-поездок граждан ЕС, а также для имеющих в Хорватии недвижимость или водное транспортное средство.

Пленкович отметил, что список разрешенных стран будет со временем расширен относительно стран, ситуация в которых улучшиться.