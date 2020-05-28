Чт, 28.05.2020
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Без каких-либо ограничений: еще одна страна открыла границы для граждан Эстонии

Хорватский город Сплит в курортном регионе Далмация.

ФОТО: Shutterstock

Хорватия в четверг без каких-либо ограничений открыла границы для граждан десяти стран ЕС, в том числе для Эстонии.

"Временный запрет на пересечение страны нанес ущерб туризму", - заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. 

Ограничения отменены для 10 стран с такой же как в Хорватии ситуацией по распространению коронавируса, сказал премьер-министр. Это Австрия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Германия.

В Хорватии с 4,2 млн населения вспышка коронавируса взята под контроль. По состоянию на четверг в Хорватии зарегистрировано 2245 случаев заболевания Covid-19, умерли 102 человека.

Ранее в этом месяце Хорватия открыла границы для бизнес-поездок граждан ЕС, а также для имеющих в Хорватии недвижимость или водное транспортное средство. 

Пленкович отметил, что список разрешенных стран будет со временем расширен относительно стран, ситуация в которых улучшиться.

Туристический сектор составляет примерно пятую часть экономики Хорватии, из-за панждемии сектор обрушился почти на 70 процентов. 

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