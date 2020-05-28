Без каких-либо ограничений: еще одна страна открыла границы для граждан Эстонии

Хорватия в четверг без каких-либо ограничений открыла границы для граждан десяти стран ЕС, в том числе для Эстонии.
"Временный запрет на пересечение страны нанес ущерб туризму", - заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
Ограничения отменены для 10 стран с такой же как в Хорватии ситуацией по распространению коронавируса, сказал премьер-министр. Это Австрия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Германия.
В Хорватии с 4,2 млн населения вспышка коронавируса взята под контроль. По состоянию на четверг в Хорватии зарегистрировано 2245 случаев заболевания Covid-19, умерли 102 человека.
Ранее в этом месяце Хорватия открыла границы для бизнес-поездок граждан ЕС, а также для имеющих в Хорватии недвижимость или водное транспортное средство.
Пленкович отметил, что список разрешенных стран будет со временем расширен относительно стран, ситуация в которых улучшиться.
Туристический сектор составляет примерно пятую часть экономики Хорватии, из-за панждемии сектор обрушился почти на 70 процентов.