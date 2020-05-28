Важные изменения: правительство смягчило введенные из-за коронавируса ограничения

Путешествие с 1 июня

Правительство одобрило решение, позволяющее с 1 июня пересекать государственную границу Эстонии лицу, прибывающему сюда из государства-члена Европейского Союза, Шенгенской конвенции или Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Человек может въехать в Эстонию, если у него нет признаков болезни, и он находился в этих странах по крайней мере в течение последних 14 дней.

После прибытия в Эстонию следует находиться на карантине 14 дней, если человек приехал сюда из страны, где число случаев COVID-19 на 100 000 жителей за последние 14 дней превышает 15. Если человек приехал из страны с меньшим числом случаев, не нужно соблюдать карантин.

Министерство иностранных дел будет публиковать на своей странице список стран с соответствующей статистикой, которая будет пересматриваться один раз в неделю.

При организации мероприятия внутри помещения ограничение в 50 человек будет смягчено до 100

С 1 по 30 июня публичные мероприятия могут быть организованы с участием 100 человек. В помещении необходимо соблюдать заполняемость в 50 процентов и правило 2+2.

Это касается общественных мероприятий (кинотеатры, театры, концерты и т. д.), а также собраний и посещений казино и залов игровых автоматов.

По этим же условиям можно организовывать деятельность основных школ, гимназий, учреждений профессионального образования, высших учебных заведений (кроме университетов и научно-исследовательских учреждений), учреждений повышения квалификации, клубов по интересам, а также открытых молодежных центров.

До 30 июня действует правило 2+2 и ограничение до 100 участников даже в случае спортивных соревнований без зрителей в помещении.