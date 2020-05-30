Галерея ⟩ Люди заполонили пляж, береговая охрана готовится к работе в условиях коронавируса

Сегодня береговая охрана на пляже Пярну готовилась к началу сезона. Береговой охранник Элори Оргуссаар по просьбе Pärnu Postimees узнал температуру воды: прямо в форме зашел в море, доплыл до места, где на глубине в полтора метра обычно измеряется температура воды, и сообщил о результатах - 15 градусов. «Это хорошая тренировка, скоро каждый день буду это делать», - сказал он.

А термометр на пляже показывал сегодня после полудня, что температура воды 18 градусов. По данным Службы погоды, в это время температура воздуха в Пярну была почти 19 градусов.

Береговая охрана будет следить за ситуацией на центральном пляже Пярну 1-14 июня и 16-31 августа с 10 до 18 часов, а в другие дни с 10 до 20. Помимо обеспечения безопасности купающихся, G4S будет оказывать на пляже и первую помощь. Все сотрудники предварительно прошли необходимое обучение.

Несмотря на коронавирус, работа береговой охраны осталась прежней. Задача спасателей - в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы люди не подвергались опасности в воде. «Тем не менее, мы напоминаем, что правило 2 + 2 все еще действует и его нужно соблюдать и на пляже», - сказал пресс-секретарь G4S Реймо Рая.