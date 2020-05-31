Галерея ⟩ Пляжный сезон набирает обороты, самые смелые вовсю купаются

В Тарту теплая погода на выходных привлекла загорающих на берега канала Анне и реки Эмайыги, самые смелые уже пошли купаться, хотя официальный пляжный сезон начинается только в понедельник, пишет Tartu Postimees.
Руководитель Тартуской службы озеленения и уборки Эда Пылдма подтвердила, что все приготовления к купальному сезону уже сделаны. Подготовка инвентаря, разметка зоны купания, очистка дна, очистка песчаных поверхностей и завоз песка были завершены; в дополнение к водному туалету в конце канала Анне имеются временные туалеты. А на волейбольных площадках появятся сетки.
С завтрашнего дня до конца августа береговая охрана будет находиться на трех пляжах Тарту, то есть у канала Анне и на обоих берегах реки Эмайыги. Рабочие часы береговой охраны - с 10 утра до 9 вечера.
Чистота воды также была проверена - лабораторные испытания показали, что вода чистая.
Было выдано разрешение на установку сезонного пункта проката велосипедных карточек и киоска с мороженым у канала Анне, продолжит работу популярный в прошлом году аквапарк, интерес к торговле на пляже проявили продавцы сладкой ваты, ягод и мороженого, сказал Ало Лиллес, глава отдела развития предпринимательства при управе Тарту.