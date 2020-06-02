Мошенники рассылают письма от имени Кассы страхования от безработицы

Касса страхования от безработицы предупреждает жителей Эстонии о мошеннических электронных письмах, в которых злоумышленники ссылаются на компенсацию заработной платы.
Получателя письма просят перейти по содержащейся в тексте письма ссылке и внести свои данные для компенсации заработной платы за июнь.
В Кассе страхования от безработицы сообщили, что еще не начали принимать ходатайства о возмещении заработной платы за июнь и напомнили, что заявление о компенсации заработной платы может подать работодатель, поэтому работнику не нужно самому представлять никаких данных.
В Кассе страхования от безработице подчеркнули, что не являются авторами данных писем, поэтому получателям не рекомендуют переходить по указанной в письме ссылке, а удалить сообщение.