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Мошенники рассылают письма от имени Кассы страхования от безработицы

Компьютер.

ФОТО: Stankevich Dzmitry/ZUMAPRESS.com

Касса страхования от безработицы предупреждает жителей Эстонии о мошеннических электронных письмах, в которых злоумышленники ссылаются на компенсацию заработной платы.

Получателя письма просят перейти по содержащейся в тексте письма ссылке и внести свои данные для компенсации заработной платы за июнь.

В Кассе страхования от безработицы сообщили, что еще не начали принимать ходатайства о возмещении заработной платы за июнь и напомнили, что заявление о компенсации заработной платы может подать работодатель, поэтому работнику не нужно самому представлять никаких данных.

В Кассе страхования от безработице подчеркнули, что не являются авторами данных писем, поэтому получателям не рекомендуют переходить по указанной в письме ссылке, а удалить сообщение.

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