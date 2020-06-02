Мошенники рассылают письма от имени Кассы страхования от безработицы

Получателя письма просят перейти по содержащейся в тексте письма ссылке и внести свои данные для компенсации заработной платы за июнь.

В Кассе страхования от безработицы сообщили, что еще не начали принимать ходатайства о возмещении заработной платы за июнь и напомнили, что заявление о компенсации заработной платы может подать работодатель, поэтому работнику не нужно самому представлять никаких данных.