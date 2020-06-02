Фото ⟩ В Германии нелегальный диван на колесах угодил в кювет

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в восточногерманской федеральной земле Тюрингии в прошедшие длинные выходные, пишет DW.
В понедельник, 1 июня, жители страны отдыхали, отмечая церковный праздник - Пятидесятницу (Pfingsten) или просто используя этот день для спорта, прогулок, купания в озерах, хобби и прочих дел. Несколько жителей тюрингской коммуны Кюльштедт, например, решили в эти выходные покататься на таком моторизированном диване и угодили при этом в канаву.
Bizarrer Unfall mit motorisiertem Sofa https://t.co/V1GhjDht4X pic.twitter.com/YPM0WC3LaJ— Nordkurier (@Nordkurier) June 1, 2020
Как сообщает агентство dpa, полиция застала на месте ДТП лишь одного участника компании, но свидетели видели в общей сложности четверых. Остальных сейчас ищут. В полиции предполагают, что они получили травмы. Переделанный мотоцикл не имел номерных знаков, что, впрочем, совсем не удивительно, так как в конструкцию были внесены недопустимые изменения, видные невооруженным взглядом.
Согласно немецким законам и ПДД, за управление таким незарегистрированным и незастрахованным транспортным средством виновному может грозить до одного года лишения свободы, а также дополнительно временное лишение водительских прав, штрафные баллы и денежный штраф.