Фото ⟩ В Германии нелегальный диван на колесах угодил в кювет

В понедельник, 1 июня, жители страны отдыхали, отмечая церковный праздник - Пятидесятницу (Pfingsten) или просто используя этот день для спорта, прогулок, купания в озерах, хобби и прочих дел. Несколько жителей тюрингской коммуны Кюльштедт, например, решили в эти выходные покататься на таком моторизированном диване и угодили при этом в канаву.

Как сообщает агентство dpa, полиция застала на месте ДТП лишь одного участника компании, но свидетели видели в общей сложности четверых. Остальных сейчас ищут. В полиции предполагают, что они получили травмы. Переделанный мотоцикл не имел номерных знаков, что, впрочем, совсем не удивительно, так как в конструкцию были внесены недопустимые изменения, видные невооруженным взглядом.