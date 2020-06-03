ВОЗ предупредила о разрушительной второй волне коронавируса

По словам Клюге, вторая волна не является неизбежной, однако на фоне снятия ограничений угроза повторного всплеска инфекции становится почти неминуемой, учитывая, что у общества по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от коронавируса. "Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - заявил он.

Ранее сообщалось, что всплески заболеваемости возможны до конца 2021 года, поскольку вакцину от коронавируса можно ожидать не раньше конца 2020 года. Российские ученые также заявляли, что пандемия пойдет на спад, только когда новой болезнью переболеет 70-80% населения Земли.