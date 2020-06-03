ВОЗ предупредила о разрушительной второй волне коронавируса

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил об угрозе "разрушительного" повторного всплеска коронавируса. Он заявил об этом в ходе онлайн-брифинга, пишет Newsru.com.
По словам Клюге, вторая волна не является неизбежной, однако на фоне снятия ограничений угроза повторного всплеска инфекции становится почти неминуемой, учитывая, что у общества по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от коронавируса. "Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - заявил он.
Ранее сообщалось, что всплески заболеваемости возможны до конца 2021 года, поскольку вакцину от коронавируса можно ожидать не раньше конца 2020 года. Российские ученые также заявляли, что пандемия пойдет на спад, только когда новой болезнью переболеет 70-80% населения Земли.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан также заявил, что пандемия коронавируса на глобальном уровне все еще прогрессирует, и призвал все страны быть готовыми ко второй волне заболеваемости, соблюдать меры безопасности, отслеживать распространение коронавируса и осуществлять тестирования. По его словам, вторая волна заболеваемости может совпасть с сезонной эпидемией гриппа, которая обычно случается осенью.