В Таллинне прекращена регистрация на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу

По словам руководителя медицинского центра Confido доктора Кади Ламбот, центр рассматривает продолжение экспресс-тестирования с июля. «Осведомленность населения и интерес к тестированию – крайне позитивные явления. На сегодняшний день все часы приема на тестирование в трех наших клиниках забронированы», – прокомментировала Ламбот.

По словам руководителя Confido, в сотрудничестве со всеми сторонами, центр готов возобновить тестирование в начале июля. «Спрос в отношении тестирования заметный, мы готовы продолжать предлагать тестирование бесплатно или за символическую плату. Надеемся узнать в ближайшее время точно, сможем ли мы продолжить тестирование в июле и на каких именно условиях. Поскольку для нас важно сотрудничество с государством, мы готовы поделиться уже наработанным опытом в связи с тестированием, чтобы оказывать эту услугу по всей Эстонии. Это касается как организационных вопросов, так и всех прочих аспектов», – добавила Ламбот.

У клиентов, уже зарегистрировавшихся на тестирование, нет поводов для беспокойства – все приемы в силе. Нужно просто прийти в выбранную клинику Confido в назначенное время. Обратите внимание, что на прием не следует приходить, если у вас есть признаки респираторного вирусного заболевания.

Используемый в Confido экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2 замеряет наличие антител к коронавирусу. Кровь для теста берут из пальца.