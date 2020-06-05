Официальное число жертв коронавируса в Великобритании перевалило за 40 тысяч

Количество выявленных заболевших за сутки возросло на 1650 до 283 311.

Днем ранее число жертв составило 176, количество выявленных новых заражение – 1805.

Данные цифры являются официальной статистикой, реальное количество жертв может быть существенно выше.

В пятницу более 100 ученых и экспертов направили правительству публичное письмо с призывом отложить ослабление ограничений, поскольку ежедневное количество новых инфекций остается высоким.

В письме указывалось, что, несмотря на два месяца жестких мер, число смертей от коронавируса, растуще каждый день, по-прежнему исчисляется сотнями, причем примерно 8000 человек заражаются каждый день только в одной Англии.

