Официальное число жертв коронавируса в Великобритании перевалило за 40 тысяч

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 357, общее количество умерших составило 40 261, свидетельствуют данные минздрава страны.
Количество выявленных заболевших за сутки возросло на 1650 до 283 311.
Днем ранее число жертв составило 176, количество выявленных новых заражение – 1805.
Данные цифры являются официальной статистикой, реальное количество жертв может быть существенно выше.
В пятницу более 100 ученых и экспертов направили правительству публичное письмо с призывом отложить ослабление ограничений, поскольку ежедневное количество новых инфекций остается высоким.
В письме указывалось, что, несмотря на два месяца жестких мер, число смертей от коронавируса, растуще каждый день, по-прежнему исчисляется сотнями, причем примерно 8000 человек заражаются каждый день только в одной Англии.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.