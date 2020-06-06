"Врачи не смогут помочь": японский инфекционист рассказал о главной опасности второй волны коронавируса

"Пока положительных реакций на тесты на антитела, которые проводят в Японии и других странах, очень мало. Это значит, что остальное население, около 99 процентов, не переболело. Таким образом, возможно, что число зараженных при второй волне будет больше, чем при первой. Когда антитела будут у 60 процентов, тогда новая волна заражений не страшна и распространения не будет, но до этого еще очень далеко", — предрекает эксперт.

При этом главную опасность второй волны инфекционист видит в том, что система здравоохранения, хоть и прошла уже испытание пандемией, может оказаться не готовой принять огромное число пациентов сразу.

"Проблема в численности — 99 процентов не переболели, поэтому если из этого числа будет много заболевших, которым необходима госпитализация, то появятся и тяжелобольные, которых из-за нехватки мест не смогут положить в больницу. Если распространение заболевания будет стремительным, не будет коек, не хватит аппаратов искусственной вентиляции легких, врачи не смогут помочь тяжелобольным. В этой ситуации даже те жизни, которые можно было бы спасти в других условиях, спасти не удастся. Это худший сценарий. Если произойдет резкий рост заражений, то жертвы неизбежны", — считает Сато.

По его мнению, пока не появится эффективной вакцины, COVID-19 может приходить волнами, и нам придется смириться с существованием в самоизоляции во время активности коронавируса и свободной жизнью в перерывах.