Вс, 7.06.2020
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  • Тракторист не справился с управлением: из перевернувшегося прицепа вылились три тонны химикатов

Галерея ⟩ Тракторист не справился с управлением: из перевернувшегося прицепа вылились три тонны химикатов

В воскресенье в 7.25 утра произошла авария в селе Меоссааре волости Тюри Ярваского уезда. 

Трактор, который ехал на работу в поле, вероятно, свернул с дороги на слишком высокой скорости, в результате чего прицеп трактора, в котором находилось 8 тонн химикатов, отцепился и свалился в придорожную канаву.

Было разлито около 3 тонн пестицидов, и поскольку это токсичный химикат, на место происшествия были направлены спасатели из Пайде, Тюри, Сууре-Яани, Пыльтсамаа и Пярну.

Хотя ситуация была серьезной, люди в этой аварии, к счастью, не пострадали. Химическое загрязнение также было устранено, и разлитое химическое вещество больше не представляет опасности для человека или природы.

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