Галерея ⟩ Тракторист не справился с управлением: из перевернувшегося прицепа вылились три тонны химикатов

Трактор, который ехал на работу в поле, вероятно, свернул с дороги на слишком высокой скорости, в результате чего прицеп трактора, в котором находилось 8 тонн химикатов, отцепился и свалился в придорожную канаву.

Было разлито около 3 тонн пестицидов, и поскольку это токсичный химикат, на место происшествия были направлены спасатели из Пайде, Тюри, Сууре-Яани, Пыльтсамаа и Пярну.