Март Хельме о стрельбе: как человек, который ранее уже был наказан, получил разрешение на оружие?

По словам Марта Хельме, еще слишком рано задавать вопрос о том, будет ли пересмотрен вопрос о получении разрешения на оружие и о правилах, связанных с обладанием разрешения. «Прежде всего мы соберемся и проанализируем. Посмотрим, в чем заключались проблемы и почему у этого человека было разрешение на оружие», - объяснил Хельме следующие шаги. «Это вина медицинского комитета или что-то еще», - добавил Хельме. Министр подтвердил, что изменения не вступят в силу сразу же.

Недавно стреляли в известного инструктора по стрельбе и спустя совсем немного времени произошла стрельба в Лихула. Хельме ответил, что анализировать подобные происшествия должны те, кто более опытен в этом вопросе: Департамент полиции и погранохраны, Кайтселийт и охотники. «Так что по поводу первой эмоции - некоторым может показаться, что сразу должны последовать резкие изменения - так быть не может. На вещи нужно посмотреть спокойно», - сказал Март Хельме.

«Конечно, эти истории очень прискорбны, но в обоих случаях речь также идет о психотропных веществах, ими люди доводят себя до состояния, в котором уже не соображают», - отметил Хельме.

«Вопрос для меня здесь вот в чем: как человек, который ранее уже был наказан, получил разрешение на оружие? Это показывает, что у нас произошло короткое замыкание, и мы должны его найти», - пояснил министр внутренних дел Март Хельме.

Таррасте, поздно вечером в субботу убивший двух человек, ранее был наказан в уголовном порядке в 2008 году. Тогда его обвиняли в том, что он вместе с товарищем в ночь на 21 апреля 2008 года открыл стрельбу из незарегистрированного оружия. На двоих они сделали несколько выстрелов в сторону дома, попав в кухонные окна двух квартир.