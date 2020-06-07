Тестирование на коронавирус. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Пандемия коронавируса унесла уже более 400 тыс. жизней. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, 400121 человек умер от Covid-19 по всему миру. Коронавирус был выявлен у 6,91 млн человек.

Самый высокий показатель по числу заражений по-прежнему у США - там находятся примерно 30% всех заразившихся. Там же была зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса.

В целом по миру истинный показатель количества инфицированных может быть намного выше, поскольку у значительной части людей болезнь могла протекать бессимптомно, и они не сдавали тесты на Covid-19.

Поздний карантин в Британии

Власти Британии ввели карантин с запозданием, заявил исследователь Джон Эдмундс, входящий в научно-консультативную группу по чрезвычайным ситуациям при правительстве страны. Ограничения из-за пандемии коронавируса в Британии были введены 23 марта.

"Нам следовало закрываться на карантин раньше", - сказал Эдмундс в интервью программе Би-би-си The Andrew Marr Show.

"Мне кажется, в тот момент [в начале марта] было бы крайне сложно все инициировать, но жаль, что этого не случилось. Думаю, из-за этого мы потеряли много жизней, к сожалению", - сказал он. По последним официальным данным, с начала пандемии в стране умерли более 40,4 тыс. человек.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок с такой точкой зрения не согласен. "Когда я вспоминаю события того периода, если учесть все, что тогда происходило, я думаю, мы приняли правильное решение в нужное время", - сказал он в интервью Би-би-си.

Тем временем британские ученые в ходе изучения коронавируса установили, что у него разные штаммы в разных частях страны.

По предварительным данным, геном коронавируса, типичный для восточной части Англии и Лондона, отличается от своего аналога в Шотландии. Ученые надеются таким образом лучше выявлять эти отличия и определять, как распространяется инфекция.

"Саботаж" создания вакцины

Сенатор от республиканцев Рик Скотт заявил, что у США есть свидетельства о попытках Китая затормозить или саботировать создание вакцины от Covid-19 западными странами.

"Нам необходимо сделать эту вакцину. К сожалению, у нас есть улики, свидетельствующие, что коммунистический Китай пытается саботировать эту работу или замедлить ее", - сказал он в интервью Би-би-си.

"Китай не хочет, …чтобы мы сделали это первыми. Они решили стать противниками американцев, и, мне кажется, демократии во всем мире", - сказал он.

Скотт не стал отвечать на вопрос о том, какие конкретно доказательства есть у США, но отметил, что информация была получена через разведслужбы.

США остаются на первом месте мире по числу выявленных случаев заражения - общее число инфицированных в стране превысило 1,8 млн. По данным Университета Хопкинса, скончались более 109 тыс. человек.

Сильнее всего эпидемия ударила по штату Нью-Йорк, где от коронавируса умерли порядка 30 тыс. человек. Тем не менее, ежедневное количество смертей за последние две недели заметно упало - до менее чем 100 по сравнению с 1000 умиравших ежедневно в начале апреля.

В целом по США статистика показывает, что количество зараженных вышло на плато, а смертность стабильно снижается. При этом в некоторых частях страны, включая Калифорнию и несколько штатов на юго-востоке США число новых случаев продолжает нарастать.

В определенный момент более 90% территории США находилось в состоянии локдауна, однако сейчас все 50 штатов начали ослаблять ограничения и возобновлять работу некоторых предприятий, несмотря на предостережения органов здравоохранения об опасности еще большего распространения вируса.

Рост смертности в Афганистане

В Афганистане был зафиксирован самый высокий показатель смертности от Covid-19 за сутки - 24 человека. Общее количество заражений превышает 20,3 тыс.

Наихудшая ситуация сложилась в Кабуле, где скончались 23 человека. Губернатор Кабула Мохаммед Якуб Хайдари заявил, что реальная цифра зараженных в городе может быть намного выше официальных данных.