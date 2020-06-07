Президент Кальюлайд призвала серьезнее относиться к проверкам владельцев оружия

Кальюлайд выразила в социальных сетях соболезнования всем, кого коснулось произошедшее в субботу вечером. Также она желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

«В Эстонии 60 000 владельцев оружия. Большинство из них являются ответственными гражданами. Они гарантируют, что их оружие не попадет в чужие руки, что оно не приведет к непреднамеренным несчастным случаям, и они не представляют, что могут использовать оружие против невинных людей или просто для разрешения разногласий», - пишет Кальюлайд.

Она добавила, что инциденты последних недель указывают на необходимость учиться у таких людей. «Никаких обобщений пока делать нельзя, но эти случаи уже вызвали много вопросов и беспокойства в обществе».

«Мы получим ответы на вопросы из соответствующих учреждений. Но очевидно, что наступил момент, когда мы должны обсудить в обществе и всерьез оценить, насколько хорошо мы знаем людей, которым вверено оружие, насколько тщательно проводятся проверки здоровья и предыстории владельцев оружия», - сказал Кальюлайд.