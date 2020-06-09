Swedbank: восстановление экономического роста Эстонии зависит от улучшения внешнего спроса

Как и ожидалось, в апреле спад экспорта углубился

Влияние кризиса только начало оказывать более сильное влияние на внешний спрос в апреле. Индекс, характеризующий общее настроение в экономике еврозоны и индекс деловой активности, в апреле сильно упали, и, по данным эстонских компаний, их краткосрочные перспективы экспорта резко ухудшились. Оценка промышленных предприятий Эстонии относительно их конкурентоспособности как на внешнем, так и на внутреннем рынках за последние три года резко снизилась. Однако на эту оценку может повлиять и снижение спроса. Ослабление внешнего спроса и сокращение экспорта также привели в апреле к 15-процентному снижению объёмов производства в нашей крупнейшей отрасли экспорта товаров – обрабатывающей промышленности.

Ослабление внешнего спроса началось несколько лет назад

Рост импорта товаров у основных торговых партнёров Эстонии, то есть их спроса, начал замедляться более двух лет назад. Во второй половине прошлого года он упал в нескольких странах, а в апреле этого года произошло резкое падение. В Китае, на который ранее приходилась почти треть мирового экономического роста, импорт также всё сильнее сокращается. В то же время правительство Китая наращивает инвестиции в инфраструктуру, что приведёт к увеличению спроса на импорт ряда сырьевых материалов.

В мае индекс деловой активности в зоне евро улучшился

В мае индексы деловой активности как в зоне евро, так и во всём мире улучшились, но всё ещё были значительно ниже, чем до кризиса. Однако перспективы экспорта эстонских компаний в мае остались на том же уровне, что и в апреле. Поскольку в ближайшем будущем внешний спрос останется слабым, быстрого улучшения во внешней торговле ожидать не приходится. Но восстановление экономического роста Эстонии зависит главным образом именно от улучшения внешнего спроса.

Нынешний кризис серьёзно нарушил мировые цепочки поставок

Лидеры сферы торговли в США и ЕС посоветовали своим компаниям настойчивее искать поставщиков внутри страны. Но это нелегко сделать для наиболее сложных видов производства, которые требуют сложных комплектующих и разнообразного сырья. Хотя региональные политические риски также учитываются, компании формируют свою цепочку поставок в соответствии с эффективностью затрат.

Снижение импорта сырья и комплектующих указывает на ухудшение перспектив роста объёмов производства