Давно ожидаемое решение: с понедельника можно будет свободно ездить в Финляндию

Правительство Финляндии решило, что с 15 июня, то есть со следующего понедельника, открывает свои границы для зарубежных граждан, пишет Postimees.
«С 15 июня Финляндия уберет из порта пограничный контроль для внутренней границы»,- сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на сегодняшней пресс-конференции правительства. Это означает, что закрытая с середины марта Финляндия снова открывается для жителей Эстонии.
«Все эстонцы теперь смогут отправиться в Финляндию без каких-либо юридический ограничений», -отметил Рейнсалу. Кроме открытия внутренней границы, Финляндия приняла решение, что не будет требовать от своих граждан, вернувшихся из-за границы, прохождения 14-дневного карантина, то есть не будет накладывать обязательствоа оставаться дома. Это решение должно значительно увеличить количество финских туристов в Таллинне и по всей Эстонии. Однако финнам не разрешено еще ездить в Швецию, где показатели заражаемости вирусом и смертности по-прежнему очень высокие.
А этой неделе из Эстонии без ограничений можно ездить и в Польшу.
Правительство Финляндии закрыло государственную границу для туристов 18 марта. В какой-то степени ситуация начала смягчаться в мае, когда разрешили рабочую миграцию между двумя странами.