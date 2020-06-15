В Ида-Вирумаа на равнозначном перекрестке столкнулись две легковушки: один человек в больнице

Накануне вечером в результате ДТП в поселке Кохтла-Нымме пострадала пассажирка легкового автомобиля. У водителя одной из машин, участвовавших в инциденте, выявили признаки алкогольного опьянения, передает Rus.ERR.
По данным полиции, ДТП произошло в 17:28 на улице Парги, где на равнозначном перекрестке столкнулись две машины: Toyota Avensis, которой управлял 21-летний молодой человек, и Honda Accord с 45-летним мужчиной за рулем.
По сообщению полиции, водитель Toyota не руководствовался правилом "Помеха справа", а водитель Honda был с признаками алкогольного опьянения.
В результате происшествия пострадала пассажирка Toyota, 50-летняя женщина.