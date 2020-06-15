Пн, 15.06.2020
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  • В Ида-Вирумаа на равнозначном перекрестке столкнулись две легковушки: один человек в больнице

В Ида-Вирумаа на равнозначном перекрестке столкнулись две легковушки: один человек в больнице

Полицейская машина. Иллюстративно фото.

ФОТО: Elmo Riig

Накануне вечером в результате ДТП в поселке Кохтла-Нымме пострадала пассажирка легкового автомобиля. У водителя одной из машин, участвовавших в инциденте, выявили признаки алкогольного опьянения, передает Rus.ERR.

По данным полиции, ДТП произошло в 17:28 на улице Парги, где на равнозначном перекрестке столкнулись две машины: Toyota Avensis, которой управлял 21-летний молодой человек, и  Honda Accord с 45-летним мужчиной за рулем.

По сообщению полиции, водитель Toyota не руководствовался правилом "Помеха справа", а водитель Honda был с признаками алкогольного опьянения.

В результате происшествия пострадала пассажирка Toyota, 50-летняя женщина.

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